Натомість чоловік кинувся бігти в сторону Угорщини, проте перша спроба втечі завершилася неуспішно. “Його наздогнали прикордонники і завалили на землю. Але він знову вирвався та перебіг на угорську сторону пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонено заходити. Там він успішно оформився в угорців та потрапив у ЄС”, - каже Глагола. Журналіст з’ясував, що втікач – мешканець міста Берегове (Закарпатської області) 1972 року народження. https://varta1.com.ua/news/za-drugoyu-s ... 79626.html
Скористався інфраструктурою)) *Він слідував шляхом, де можна легально перетнути кордон, але, скориставшись інфраструктурою пункту пропуску, дістався до виходу з КПП* Тобто незабаром слід очікувати змін *інфраструктури*)) Бо Тиса може втратити популярність.
Дюрі-бачі написав:в цій історії найгірше те, що мадяри його прийняли і цим відкрили скриньку Пандори...
А яки в них були підстави не прийняти його?
в новой реальности безоружный мужик бегущий от войны - преступник. надо бежать на войну.
вот мне интересно, когда партнеры отказывают в необходимом количестве вооружений чем они мотивируют? что-то наши сми не договаривают. Точнее этот вопрос просто умалчивается. А нём может быть ответ берут ли нас в ЕС и в НАТО. Если нет, какая тогда перспектива войны (кроме тотального разрушения городов)? Если да, почему задерживается помощь. Дешевле сбить 7 ракет чем отстроить новую ТЭС/ГЭС
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 10:50, всього редагувалось 3 разів.
Bobua написав:Буде “один за всіх”. А ми всі в тилу. За нього одного...
Прийде час - і ми кинемо цього воза!)) Чи не так?
Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))
*ВЛІТКУ/ВОСЕНИ ЧЕКАЮТЬ ЛОПАТИ І ОКОПИ ВСІХ ЕЛОЇВ))*
В принципі, вам для випуску пари тільки і залишається тролити нас, тилових... Нічого проти не маю. Проти фактів не попреш.
Хотів спитати: навіщо отому побратиму намагатися терміново звільнитися по догляду за тещею (в якої є ще особа для догляду) до введення в дію нового закону? Отже почне діяти закон і його одразу знов призвуть тепленького. І ще невідомо куди призвуть.
Недоречно. Намагання захопити Київ за три дні було? Було. А намагання взимку (зробити те, що зробили нещодавно)? Ні. Саме про це мова.
Доречно. Те що там прогнозують партнери про наші можливості оборони як виявляється далеко не завжди справджується. В той же час кацапи можуть більш реально оцінювати , бо вже спробували. Тому не стали бити коли не впевнені в результатах , а стали коли точно вдасться.
когда партнеры отказывают в необходимом количестве вооружений чем они мотивируют?
У європейців не бездонна бочка (на відміну від США). Ну і вони завжди озираються, а що якщо Україна впаде навіть зі зброєю (наприклад через ухиляння чоловіків) , і з чим тоді воювати проти вже звʼязки Укр-кацапи-білорусь? Да ще і з західним озброєнням у українців))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 кві, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Те що там прогнозують партнери про наші можливості оборони як виявляється далеко не завжди справджується.
ты как тот мужик из анекдота, который нашёл под кроватью трусы любовника, но ничего не заподозрил. Обычно кто оказывает помощь заранее сообщает какой объем он тянет, и на что рассчитывать не нужно. Только наивный думает, что все стоят в очереди нам чем то помочь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.