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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 773477357736773777387739>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:35

Просто напролом

Натомість чоловік кинувся бігти в сторону Угорщини, проте перша спроба втечі завершилася неуспішно.
“Його наздогнали прикордонники і завалили на землю. Але він знову вирвався та перебіг на угорську сторону пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонено заходити. Там він успішно оформився в угорців та потрапив у ЄС”, - каже Глагола.
Журналіст з’ясував, що втікач – мешканець міста Берегове (Закарпатської області) 1972 року народження.
https://varta1.com.ua/news/za-drugoyu-s ... 79626.html

Скористався інфраструктурою))
*Він слідував шляхом, де можна легально перетнути кордон, але, скориставшись інфраструктурою пункту пропуску, дістався до виходу з КПП*
Тобто незабаром слід очікувати змін *інфраструктури*))
Бо Тиса може втратити популярність.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:36

  Denik написав:Між тим курс хуюбя плавно перетнув відмітку 94. Удари по НПЗ працюють.


Росія швидко відновила потужності деяких НПЗ після українських атак – Reuters
https://suspilne.media/725174-rosia-svi ... k-reuters/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

в цій історії найгірше те, що мадяри його прийняли і цим відкрили скриньку Пандори...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:38

  Дюрі-бачі написав:в цій історії найгірше те, що мадяри його прийняли і цим відкрили скриньку Пандори...

А яки в них були підстави не прийняти його?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:42

  whois2010 написав:
  Дюрі-бачі написав:в цій історії найгірше те, що мадяри його прийняли і цим відкрили скриньку Пандори...

А яки в них були підстави не прийняти його?
в новой реальности безоружный мужик бегущий от войны - преступник. надо бежать на войну.

вот мне интересно, когда партнеры отказывают в необходимом количестве вооружений чем они мотивируют? что-то наши сми не договаривают. Точнее этот вопрос просто умалчивается. А нём может быть ответ берут ли нас в ЕС и в НАТО. Если нет, какая тогда перспектива войны (кроме тотального разрушения городов)? Если да, почему задерживается помощь. Дешевле сбить 7 ракет чем отстроить новую ТЭС/ГЭС
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 10:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:45

  Дюрі-бачі написав:в цій історії найгірше те, що мадяри його прийняли і цим відкрили скриньку Пандори...

А що мали зробити?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:49

  Успіх написав:
  Bobua написав:Буде “один за всіх”. А ми всі в тилу. За нього одного...
Прийде час - і ми кинемо цього воза!)) Чи не так?
  Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))

Зображення

*ВЛІТКУ/ВОСЕНИ ЧЕКАЮТЬ ЛОПАТИ І ОКОПИ ВСІХ ЕЛОЇВ))*

В принципі, вам для випуску пари тільки і залишається тролити нас, тилових...
Нічого проти не маю.
Проти фактів не попреш.

Хотів спитати: навіщо отому побратиму намагатися терміново звільнитися по догляду за тещею (в якої є ще особа для догляду) до введення в дію нового закону?
Отже почне діяти закон і його одразу знов призвуть тепленького. І ще невідомо куди призвуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:49

detroytred

Недоречно.
Намагання захопити Київ за три дні було? Було.
А намагання взимку (зробити те, що зробили нещодавно)? Ні.
Саме про це мова.


Доречно. Те що там прогнозують партнери про наші можливості оборони як виявляється далеко не завжди справджується. В той же час кацапи можуть більш реально оцінювати , бо вже спробували. Тому не стали бити коли не впевнені в результатах , а стали коли точно вдасться.

когда партнеры отказывают в необходимом количестве вооружений чем они мотивируют?


У європейців не бездонна бочка (на відміну від США). Ну і вони завжди озираються, а що якщо Україна впаде навіть зі зброєю (наприклад через ухиляння чоловіків) , і з чим тоді воювати проти вже звʼязки Укр-кацапи-білорусь? Да ще і з західним озброєнням у українців))
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 кві, 2024 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:52

  Hotab написав:Те що там прогнозують партнери про наші можливості оборони як виявляється далеко не завжди справджується.
ты как тот мужик из анекдота, который нашёл под кроватью трусы любовника, но ничего не заподозрил. Обычно кто оказывает помощь заранее сообщает какой объем он тянет, и на что рассчитывать не нужно. Только наивный думает, что все стоят в очереди нам чем то помочь.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:54

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Те що там прогнозують партнери про наші можливості оборони як виявляється далеко не завжди справджується.
ты как тот мужик из анекдота, который нашёл под кроватью трусы любовника, но ничего не заподозрил.

Так а если это не у себя дома нашел?
Hotab
 
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  #<1 ... 773477357736773777387739>
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