А чего вы так занервничали, засуетились? Вам этот месяц что-то поможет? Перед смертью не надышишься
Какая смерть? Я немерен жить вечно, пока все по плану. Какой еще месяц? През будет до след.выборов. Когда бы они ни были. Если идиоты не подыграют кацапам и не устроят майдан. Но тогда бицепсов будет мало, чувак. У многих в руках будет от монтировки до огнестрела.
Буде. А легітимність і легальність?
А хто з попередніх презів після 5р був нелегітимним і нелегальним?
Обычно кто оказывает помощь заранее сообщает какой объем он тянет, и на что рассчитывать не нужно. Только наивный думает, что все стоят в очереди нам чем то помочь.
Дурниці це. «Денег нет» «Денег совсем нет» «Денег нет, надо доллары сдавать». Ты тоже говоришь, что не можешь платить налоги, все на красную рыбу уходит. Но если встанет вопрос «фронт или 20 т грн ежемесячно», с пионерским огоньком дашь 20 т грн. Успих говорил, что больше 2-х лет не выдержит. Увидишь, три сможет.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 кві, 2024 11:04, всього редагувалось 3 разів.
вот мне интересно, когда партнеры отказывают в необходимом количестве вооружений чем они мотивируют? что-то наши сми не договаривают. Точнее этот вопрос просто умалчивается. А нём может быть ответ берут ли нас в ЕС и в НАТО. Если нет, какая тогда перспектива войны? Если да, почему задерживается помощь. Дешевле сбить 7 ракет чем отстроить новую ТЕС.
Дик, це друге ключове питання (після визначення пріоритетів що понад усе). Що не договорюють партнери (точніше, що ми, пересічні, не знаємо. Що не доводять до нашого відома)?
Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ... Бо це не є публічним. Я (ми, влада) знаємо і виходимо саме з цього. З повної реальної ситуації. І я не можу вам усього сказати.
detroytred написав:Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли. Поэтому обоснований сокращения помощи никаких нет, кроме "делаем что можем" .
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 11:07, всього редагувалось 2 разів.
Недоречно. Намагання захопити Київ за три дні було? Було. А намагання взимку (зробити те, що зробили нещодавно)? Ні. Саме про це мова.
Доречно. Те що там прогнозують партнери про наші можливості оборони як виявляється далеко не завжди справджується. В той же час кацапи можуть більш реально оцінювати , бо вже спробували. Тому не стали бити коли не впевнені в результатах , а стали коли точно вдасться. [quote] Це занадте припущення, що в орків взимку не було отих декілька Кінжалів і достатньої кількості 101 та ін. ракет, або що наша ППО вже!!! от прям занадто виснажилась на 22.03. від Шахедів і отих рідких ракетних атак.
Тобто що на 22.03 відбулися якісь кардинальні зміни в порівнянні з 15.01 -- тобто періоду, на якій удари мали б суттєво більшу ефективність впливу.
detroytred написав:Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.
А якщо лінія фронту в цьому році переміститься до р.Дніпро, а захід отримає ще мільойна три-п'ять біженців, будуть боятися?
Тобто що на 22.03 відбулися якісь кардинальні зміни в порівнянні з 15.01 -- тобто періоду, на якій удари мали б суттєво більшу ефективність впливу.
Коли крива кількості ракет ппо йде вниз (бо не дають, а витрати є) , а крива кількості х101. і кіндалів йде вверх, бо виробляють, і витрачають менше ніж виробляють, то десь криві перетнуться. Чому б не в березні. А в грудні ще не перетинались.
Востаннє редагувалось Hotab в Чет 18 кві, 2024 11:11, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.
А якщо лінія фронту в цьому році переміститься до р.Дніпро, а захід отримає ще мільойна три-п'ять біженців, будуть боятися?
вы ж не думаете что запад дурачки? был бы такой страх, уже сейчас дали бы столько оружия, сколько нужно, чтобы этого не произошло. Возможно/вероятно, есть договорняк дальше какой линии пуйло не идёт, а взамен запад снижает поставки вооружения.
Bobua написав:Буде “один за всіх”. А ми всі в тилу. За нього одного...
Прийде час - і ми кинемо цього воза!)) Чи не так?
Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))
*ВЛІТКУ/ВОСЕНИ ЧЕКАЮТЬ ЛОПАТИ І ОКОПИ ВСІХ ЕЛОЇВ))*
В принципі, вам для випуску пари тільки і залишається тролити нас, тилових... Нічого проти не маю. Проти фактів не попреш.
Хотів спитати: навіщо отому побратиму намагатися терміново звільнитися по догляду за тещею (в якої є ще особа для догляду) до введення в дію нового закону? Отже почне діяти закон і його одразу знов призвуть тепленького. І ще невідомо куди призвуть.
1. Нажаль, в концтаборі/рабстві тільки і залишається, що випустити пар на форумі
2. А хіба ця картинка не ілюструє реальність ситуації? Хіба все не так? Все якраз так і є, і всі це добре знають/усвідомлюють!
3. Побратим звільняється по догляду за тестем. Документи він подав ще раніше/до того, як був озвучений/прийнятий оцей новий закон. І я не знаю точно, чи там є в нього хтось ще, щоб доглядав, чи ні(при нагоді запитаю) Але, якщо і так - то які є ще варіанти в нього? Сумно це все, але як бачимо - побратими хапаються за будь-яку соломинку! І то - ми не в піхоті! Умови на порядок - кращі/легші за піхоту/штурмовиків! Але люди хочуть сібатись...
detroytred написав:Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.
В мене абсолютно протилежна думка. Нам допомагають по мінімуму... Щоб в гіршому випадку було по Дніпру.
Допомога корелює саме з критерієм, щоб ми не програли сильно (остаточно?) -- тобто далі Дніпра. А також з тим, щоб ми все ж таки задіяли перш за все свої резерви -- ну це дивно ж: на вкладах населення мільярди, а чехи збирають нам гроші на снаряди... ЗВР... Населення купляє автівки тощо, а партнери шлють гумдопомогу. Різні будівництва і т.д.