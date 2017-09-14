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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7736773777387739>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Але люди хочуть сібатись...

А могли повісити перед носом "морковку" демобілізації через 36 місяців...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:17

  detroytred написав:Допомога корелює саме з критерієм, щоб ми не програли сильно (остаточно?) -- тобто далі Дніпра.
я хорошо помню как кто то из западных лидеров говорил, что контрнаступление нужно для улучшения наших позиций на переговорах. Другими словами, Запад не хочет бесконечной войны с бесконечной помощью и помощь была оказана не для бесконечности борьбы, а для какого то измеримого её результата. Пока что единственный измеримый результат - разрушение росией Украины.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 11:23, всього редагувалось 3 разів.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:17

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Але люди хочуть сібатись...

А могли повісити перед носом "морковку" демобілізації через 36 місяців...

Ніхто не ризикне приймати закон про ДМБ, якщо ще не бачать результатів мобілізації.
Доля ДМБ успіха в ефективності цього закону. Буде муха на заміну (з його сітківкою снаряд буде так само чистий, і завантажений вночі теж не гірше) - буде розмова про дембель.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:25

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Допомога корелює саме з критерієм, щоб ми не програли сильно (остаточно?) -- тобто далі Дніпра.
я хорошо помню как кто то из западных лидеров говорил, что контрнаступление нужно для улучшения наших позиций на переговорах. Другими словами, Запад не хочет бесконечной войны с бесконечной помощью и помощь была оказана не для бесконечности борьбы, а для какого то измеримого её результата.

Навпаки. Вона йому необхідна. Поки. Тобто не нескінченна, а поки необхідна.
Для переформатування...
Тієї ж Європи.

Захід неоднорідний. Те, що не хочуть одні, хочуть другі.
Ті ж республіканці прямо у лоба закидають демократам -- ви не хочете результату...
Хоча це не так. Значить демам і
потрібен саме отакий результат.

Аналогічно у Європі.
Отак посунути Німеччину!!!
Да їх фактично опустили...
Найпотужнішу. Фактично захопившу усі Євпорпу ... без танків Вермахту))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:30

  detroytred написав:Найпотужнішу. Фактично захопившу усі Євпорпу ... без танків Вермахту))
вы про беженцев? уточните кто именно захватил всю Европу, я чё то пропустил.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:31

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.

В мене абсолютно протилежна думка.
Нам допомагають по мінімуму... Щоб в гіршому випадку було по Дніпру.

Допомога корелює саме з критерієм, щоб ми не програли сильно (остаточно?) -- тобто далі Дніпра.
А також з тим, щоб ми все ж таки задіяли перш за все свої резерви -- ну це дивно ж: на вкладах населення мільярди, а чехи збирають нам гроші на снаряди...
ЗВР...
Населення купляє автівки тощо, а партнери шлють гумдопомогу.
Різні будівництва і т.д.
яким способом можно витрусить рахунки населення вони ж вродь з забороною дострокового зняття?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:31

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Найпотужнішу. Фактично захопившу усі Євпорпу ... без танків Вермахту))
вы про беженцев? уточните кто именно захватил всю Европу, я чё то пропустил.

Німеччина. Усю Європу. Без жодного пострілу. (С) Мортимер.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:33

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Найпотужнішу. Фактично захопившу усі Євпорпу ... без танків Вермахту))
вы про беженцев? уточните кто именно захватил всю Европу, я чё то пропустил.

Німеччина. Усю Європу. Без жодного пострілу. (С) Мортимер.

Они это сделали ещё когда создали ЕС. Никакого равноправия в ЕС нет. Мнение поляков/болгар/прибалтов никого не интересует и ни на что не влияет.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:35

  Banderlog написав:яким способом можно витрусить рахунки населення вони ж вродь з забороною дострокового зняття?

Заборона кому?
Самій собі держава може дозволити. Забрати і направити на *снаряди*.

Забирають людей... а гроші можна і подавно.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:я хорошо помню как кто то из западных лидеров говорил, что контрнаступление нужно для улучшения наших позиций на переговорах. Другими словами, Запад не хочет бесконечной войны с бесконечной помощью и помощь была оказана не для бесконечности борьбы, а для какого то измеримого её результата. Пока что единственный измеримый результат - разрушение росией Украины.

А як Ви собі представляєте нашу перемогу? Припустимо ЗСУ розбили москалів і ті тікають в Белгород, Ростов. Що далі? Перетинати кордон і продовжувати переслідування? Йти на Москву? Звісно потрібні будуть переговори...
Дюрі-бачі
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