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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7736773777387739
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36

  Дюрі-бачі написав:Звісно потрібні будуть переговори...
что по этому поводу говорит Зеленский?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36

Можливо все - було б лише бажання!;)

  Дюрі-бачі написав:
  Успіх написав:Але люди хочуть сібатись...

А могли повісити перед носом "морковку" демобілізації через 36 місяців...
Так, могли. Як мінімум - це б трохи пригасило злість/відчай/відчуття несправедливості у фронтовиків!
  Hotab написав:Ніхто не ризикне приймати закон про ДМБ, якщо ще не бачать результатів мобілізації.
Доля ДМБ успіха в ефективності цього закону. Буде муха на заміну (з його сітківкою снаряд буде так само чистий, і завантажений вночі теж не гірше) - буде розмова про дембель.
А що його бачити?
Ви смажте - а рибу підвезуть!© :mrgreen:
Буде ж 7-8міс на набір "синів будівельників і чоловіків ура-патріоток" для заміни Успіхів :mrgreen:

А так, якщо не приймають закон ДЕмобілізації/морочать фронтовикам голови/відповідно дратують нас/доводять до білого закалу... - то є високий ризик, що раби обірвуть свої кайдани :mrgreen: прогризуть клітки :mrgreen:

От тоді - все буде добре :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:38

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:[quote="5714356:vitaliiangelвы про беженцев? уточните кто именно захватил всю Европу, я чё то пропустил.

Німеччина. Усю Європу. Без жодного пострілу. (С) Мортимер.

Они это сделали ещё когда создали ЕС. Никакого равноправия в ЕС нет. Мнение поляков/болгар/прибалтов никого не интересует и ни на что не влияет.[/quote]
Так про те і мова))
Що німці вказують (вказували) греку скіко і якого винограду...

А тепер якийсь-то Орбан отаке творить. І з Трампом переговорює.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:41

  Banderlog написав:яким способом можно витрусить рахунки населення вони ж вродь з забороною дострокового зняття?

США в 1933 році змогли витрусити з усіх своїх громадян і компаній фізичне золото щоб подолати Депресію в економіці.

що заважає зробити щось подібне нашим керівникам - витрусити валюту і банківськи рахунки в населення?
Xenon
 
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