что по этому поводу говорит Зеленский?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36
Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36
Можливо все - було б лише бажання!;)
Так, могли. Як мінімум - це б трохи пригасило злість/відчай/відчуття несправедливості у фронтовиків!
А що його бачити?
Ви смажте - а рибу підвезуть!©
Буде ж 7-8міс на набір "синів будівельників і чоловіків ура-патріоток" для заміни Успіхів
А так, якщо не приймають закон ДЕмобілізації/морочать фронтовикам голови/відповідно дратують нас/доводять до білого закалу... - то є високий ризик, що раби обірвуть свої кайдани прогризуть клітки
От тоді - все буде добре
Додано: Чет 18 кві, 2024 11:38
Они это сделали ещё когда создали ЕС. Никакого равноправия в ЕС нет. Мнение поляков/болгар/прибалтов никого не интересует и ни на что не влияет.[/quote]
Так про те і мова))
Що німці вказують (вказували) греку скіко і якого винограду...
А тепер якийсь-то Орбан отаке творить. І з Трампом переговорює.
Додано: Чет 18 кві, 2024 11:41
США в 1933 році змогли витрусити з усіх своїх громадян і компаній фізичне золото щоб подолати Депресію в економіці.
що заважає зробити щось подібне нашим керівникам - витрусити валюту і банківськи рахунки в населення?
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