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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36
Дюрі-бачі написав:
Звісно потрібні будуть переговори...
что по этому поводу говорит Зеленский?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:36
Дюрі-бачі написав: Успіх написав:
Але люди хочуть сібатись...
А могли повісити перед носом "морковку" демобілізації через 36 місяців...
Так, могли. Як мінімум - це б трохи пригасило злість/відчай/відчуття несправедливості у фронтовиків!
Hotab написав:
Ніхто не ризикне приймати закон про ДМБ, якщо ще не бачать результатів мобілізації.
Доля ДМБ успіха в ефективності цього закону. Буде муха на заміну (з його сітківкою снаряд буде так само чистий, і завантажений вночі теж не гірше) - буде розмова про дембель.
А що його бачити?
Ви смажте - а рибу підвезуть!©
Буде ж 7-8міс на набір "синів будівельників і чоловіків ура-патріоток" для заміни Успіхів
А так, якщо не приймають закон ДЕмобілізації/морочать фронтовикам голови/відповідно дратують нас/доводять до білого закалу... - то є високий ризик, що раби обірвуть свої кайдани
прогризуть клітки
От тоді - все буде добре
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:38
vitaliiangel написав: detroytred написав:
[quote="5714356:vitaliiangelвы про беженцев? уточните кто именно захватил всю Европу, я чё то пропустил.
Німеччина. Усю Європу. Без жодного пострілу. (С) Мортимер.
Они это сделали ещё когда создали ЕС. Никакого равноправия в ЕС нет. Мнение поляков/болгар/прибалтов никого не интересует и ни на что не влияет.[/quote]
Так про те і мова))
Що німці вказують (вказували) греку скіко і якого винограду...
А тепер якийсь-то Орбан отаке творить. І з Трампом переговорює.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:41
Banderlog написав:
яким способом можно витрусить рахунки населення вони ж вродь з забороною дострокового зняття?
США в 1933 році змогли витрусити з усіх своїх громадян і компаній фізичне золото щоб подолати Депресію в економіці.
що заважає зробити щось подібне нашим керівникам - витрусити валюту і банківськи рахунки в населення?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:53
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Тільки 1 з 10 корупціонерів опиняється в тюрмі, — ЕП
Видання проаналізувало майже 5 тис вироків, винесених у 2022-2023 роках за економічні та корупційні злочини і розтрату майна. Шанс опинитися за ґратами у середньому становить 9%. До прикладу, коли мова йде про розбій, грабіж чи крадіжку, то у 80-90% випадках підсудних визнають винними і вони сідають за ґрати.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:53
vitaliiangel написав:
Возможно/вероятно, есть договорняк дальше какой линии пуйло не идёт, а взамен запад снижает поставки вооружения.
що скажете якщо офіційно допомога буде менше анонсованої в розмірі 61 млрд чи допомога буде виключно в кредит за рахунок російських активів ... Ми ж розуміємо що активи в Європі та США це не максимум , набагато більше ЗВР України, проте РФ має більше ресурсу для задоволення власного попиту , навіть якщо самі не здатні виготовляти такими обємами зброю є офіційни партнери ІРАН та КНДР , та неофоційно КИТАЙ .
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:56
detroytred написав: Banderlog написав:
яким способом можно витрусить рахунки населення вони ж вродь з забороною дострокового зняття?
Заборона кому?
Самій собі держава може дозволити. Забрати і направити на *снаряди*.
Забирають людей... а гроші можна і подавно.
начнем з того що в банку гроші не складують. Вони вже кудись вкладені. Гроші і так в держави) Мораторій на зняття може бути. Витянути з матрасів це да. А з банківської системи смислу нема.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:56
Бетон написав:
Їжте
Тільки 1 з 10 корупціонерів опиняється в тюрмі, — ЕП
Видання проаналізувало майже 5 тис вироків, винесених у 2022-2023 роках за економічні та корупційні злочини і розтрату майна. Шанс опинитися за ґратами у середньому становить 9%. До прикладу, коли мова йде про розбій, грабіж чи крадіжку, то у 80-90% випадках підсудних визнають винними і вони сідають за ґрати.
КОРУПЦІЮ важко довести , крадіжку легше , тим паче якщо загрожує ОПГ та враховуючи ВС , врешті решт тільки максимальні строки .
Що маємо - правоохоронні органи мають найбільші зарплати,броню і дружин(чоловіків) ФОП з хуліардами прибутку і хуліонами податків
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:57
detroytred написав:
Так про те і мова))
Що німці вказують (вказували) греку скіко і якого винограду...
греків баблом завалили, нах їм той виноград здався, хай німці працюють
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Додано: Чет 18 кві, 2024 11:59
Бетон написав:
Їжте
Тільки 1 з 10 корупціонерів опиняється в тюрмі, — ЕП
Видання проаналізувало майже 5 тис вироків, винесених у 2022-2023 роках за економічні та корупційні злочини і розтрату майна. Шанс опинитися за ґратами у середньому становить 9%. До прикладу, коли мова йде про розбій, грабіж чи крадіжку, то у 80-90% випадках підсудних визнають винними і вони сідають за ґрати.
Бітон, якщо держслужбовець несвоєчасно подав декларацію, він отримує протокол про корупцію і адмін.відповідальність. По твоїй методиці він корупціонер? Не тільки по твоїй. Але до чого тут турма?
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