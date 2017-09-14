наскільки це буде токсично для суспільства ? якщо міністр анонсує 4 хуліярда баксів в Україні забрали з бюджету , тільки чому не писати 160 млрд гривень , ми ж не США чи КАНАДА , де долар є платіжним засобом . Якщо ВСІ вклади заморозити , отримаємо тригер для фінального Майдану , тих хто залишився у не попав в рядах 650000 ухилянтів з-за кордону
Тільки 1 з 10 корупціонерів опиняється в тюрмі, — ЕП
Видання проаналізувало майже 5 тис вироків, винесених у 2022-2023 роках за економічні та корупційні злочини і розтрату майна. Шанс опинитися за ґратами у середньому становить 9%. До прикладу, коли мова йде про розбій, грабіж чи крадіжку, то у 80-90% випадках підсудних визнають винними і вони сідають за ґрати.
Бітон, якщо держслужбовець несвоєчасно подав декларацію, він отримує протокол про корупцію і адмін.відповідальність. По твоїй методиці він корупціонер? Не тільки по твоїй. Але до чого тут турма?
можемо поставити знак = між 650000 чоловіків за кордоном і звільнених керівників РТЦК
vitaliiangel написав:Возможно/вероятно, есть договорняк дальше какой линии пуйло не идёт, а взамен запад снижает поставки вооружения.
що скажете якщо офіційно допомога буде менше анонсованої в розмірі 61 млрд чи допомога буде виключно в кредит за рахунок російських активів ... Ми ж розуміємо що активи в Європі та США це не максимум , набагато більше ЗВР України, проте РФ має більше ресурсу для задоволення власного попиту , навіть якщо самі не здатні виготовляти такими обємами зброю є офіційни партнери ІРАН та КНДР , та неофоційно КИТАЙ .
Уже есть проект закона по Украине. Там в кредит офигенный 1,2млрд.$ 48млрд.$ это своим же отдадут. Поэтому о ужас ужасный 1,2 в кредит на лет 100. Пошла опять тема ленд-лиза.
2. Можливо, Україні доведеться з часом провести повну мобілізацію економіки. Але вам це не сподобається. Гасло «все для фронту, все для перемоги» може бути реалізоване буквально. Насамперед, це означає, що весь державний бюджет працюватиме на фронт – а не на пенсії чи зарплати лікарям і медикам.
Шановний Bobua, не знаю де скопіпастили цю маячню, але писати про картки і ліміти на масло/цукор це маніпуляція в стилі соловьова/симонян
з 3,4трлн бюджету (до того на 65% дотаційного від партнерів) 1,1трл на армію і 1,9трл на чиновників. зарплатня у чиновників(депутати/судді/прокурори) в середньому 70к+ нехай би депутатів скоротили до 150-180 у ВР, а інших містах на 70%.Чому не можна? Тому що треба пилити бабло, а все інше відмаски.
ДОХОДИВИДАТКИДЕФІЦИТБОРГ ₴ $ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ 2023 усього на 1 людину на 1 працюючого у відсотках до ВВП Дефіцит 1 328 млрд грн
Доходи 3 568 млрд грн Інше 2 103 млрд грн Податок на додану вартість 581 млрд грн Єдиний соціальний внесок 463 млрд грн Акцизний податок 190 млрд грн Податок на прибуток підприємств 159 млрд грн Надходження від НБУ 72 млрд грн
Видатки 4 885 млрд грн Збройні сили 2 098 млрд грн Пенсії 730 млрд грн Правоохоронні органи 591 млрд грн Освіта 309 млрд грн Відсотки за запозиченнями 249 млрд грн Підтримка економіки 247 млрд грн Соціальний захист 228 млрд грн Медицина 217 млрд грн Чиновницький апарат 100 млрд грн Комунальне господарство 70 млрд грн Культура та спорт 38 млрд грн Охорона довкілля 6 млрд грн Інше 0
Відчуваю у темі якесь дивне бажання завалити той “чиновцький апарат”. І цим позбавити країну управління...