RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 77387739774077417742>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Мораторій на зняття може бути
наскільки це буде токсично для суспільства ? якщо міністр анонсує 4 хуліярда баксів в Україні забрали з бюджету , тільки чому не писати 160 млрд гривень , ми ж не США чи КАНАДА , де долар є платіжним засобом . Якщо ВСІ вклади заморозити , отримаємо тригер для фінального Майдану , тих хто залишився у не попав в рядах 650000 ухилянтів з-за кордону
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:01

  Hotab написав:
  Бетон написав:Їжте

Тільки 1 з 10 корупціонерів опиняється в тюрмі, — ЕП

Видання проаналізувало майже 5 тис вироків, винесених у 2022-2023 роках за економічні та корупційні злочини і розтрату майна. Шанс опинитися за ґратами у середньому становить 9%. До прикладу, коли мова йде про розбій, грабіж чи крадіжку, то у 80-90% випадках підсудних визнають винними і вони сідають за ґрати.

Бітон, якщо держслужбовець несвоєчасно подав декларацію, він отримує протокол про корупцію і адмін.відповідальність. По твоїй методиці він корупціонер? Не тільки по твоїй. Але до чого тут турма?

можемо поставити знак = між 650000 чоловіків за кордоном і звільнених керівників РТЦК
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:04

  vitaliiangel написав:
  Дюрі-бачі написав:Звісно потрібні будуть переговори...
что по этому поводу говорит Зеленский?

треба 722 млрд грн
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:05

sens

можемо поставити знак = між 650000 чоловіків за кордоном і звільнених керівників РТЦК

Знов когось чуєте? Який звʼязок вашого посту з моїм? Чому ви відмовляєтесь від лікування і ідете в публічне місце?
Hotab
 
Повідомлень: 11907
З нами з: 15.02.09
Подякував: 382 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:05

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Блоканути всім фіз.особам рахунки з видачею лише 10Кгрн на міс. н
ну и рухнет банковская система. Кто нормальный после этого станет там деньги держать? выстрел в ногу, пэрэмога.

СРСР нічого не блокувало,кошти взагалі зникли
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:08

  Hotab написав:sens

можемо поставити знак = між 650000 чоловіків за кордоном і звільнених керівників РТЦК

Знов когось чуєте? Який звʼязок вашого посту з моїм? Чому ви відмовляєтесь від лікування і ідете в публічне місце?

що ви знаєте про протоколи і процедури . яку постите і вимагаєте відповіді . У мене з медичною карткою все добре , а у вас ?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:09

  sens написав:
  vitaliiangel написав:Возможно/вероятно, есть договорняк дальше какой линии пуйло не идёт, а взамен запад снижает поставки вооружения.

що скажете якщо офіційно допомога буде менше анонсованої в розмірі 61 млрд чи допомога буде виключно в кредит за рахунок російських активів ... Ми ж розуміємо що активи в Європі та США це не максимум , набагато більше ЗВР України, проте РФ має більше ресурсу для задоволення власного попиту , навіть якщо самі не здатні виготовляти такими обємами зброю є офіційни партнери ІРАН та КНДР , та неофоційно КИТАЙ .

Уже есть проект закона по Украине. Там в кредит офигенный 1,2млрд.$ 48млрд.$ это своим же отдадут. Поэтому о ужас ужасный 1,2 в кредит на лет 100. Пошла опять тема ленд-лиза.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4806
З нами з: 04.03.15
Подякував: 72 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:12

  prodigy написав:Bobua

2. Можливо, Україні доведеться з часом провести повну мобілізацію економіки. Але вам це не сподобається. Гасло «все для фронту, все для перемоги» може бути реалізоване буквально.
Насамперед, це означає, що весь державний бюджет працюватиме на фронт – а не на пенсії чи зарплати лікарям і медикам.


Шановний Bobua, не знаю де скопіпастили цю маячню, але писати про картки і ліміти на масло/цукор це маніпуляція в стилі соловьова/симонян

з 3,4трлн бюджету (до того на 65% дотаційного від партнерів) 1,1трл на армію і 1,9трл на чиновників. зарплатня у чиновників(депутати/судді/прокурори) в середньому 70к+
нехай би депутатів скоротили до 150-180 у ВР, а інших містах на 70%.Чому не можна? Тому що треба пилити бабло, а все інше відмаски.


Смішно, але тут на чиновників всього 100млрд:
https://cost.ua/byudzhet-ukrayiny/

ДОХОДИВИДАТКИДЕФІЦИТБОРГ

$
БЮДЖЕТ УКРАЇНИ
2023
усього
на 1 людину
на 1 працюючого
у відсотках до ВВП
Дефіцит
1 328 млрд грн


Доходи
3 568 млрд грн
Інше
2 103 млрд грн
Податок на додану вартість
581 млрд грн
Єдиний соціальний внесок
463 млрд грн
Акцизний податок
190 млрд грн
Податок на прибуток підприємств
159 млрд грн
Надходження від НБУ
72 млрд грн


Видатки
4 885 млрд грн
Збройні сили
2 098 млрд грн
Пенсії
730 млрд грн
Правоохоронні органи
591 млрд грн
Освіта
309 млрд грн
Відсотки за запозиченнями
249 млрд грн
Підтримка економіки
247 млрд грн
Соціальний захист
228 млрд грн
Медицина
217 млрд грн
Чиновницький апарат
100 млрд грн
Комунальне господарство
70 млрд грн
Культура та спорт
38 млрд грн
Охорона довкілля
6 млрд грн
Інше
0


Відчуваю у темі якесь дивне бажання завалити той “чиновцький апарат”. І цим позбавити країну управління...
Bobua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2042
З нами з: 24.08.10
Подякував: 111 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Уже есть проект закона по Украине
наші перед допомогою вже прийняли Закон , який дозволить розширити права перевіряючих уповноважених осіб , тому логічно що 20 квітня буде прийнято рішення .
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16519
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 907 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:13

Можливо все - було б лише бажання!;)

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Блоканути всім фіз.особам рахунки з видачею лише 10Кгрн на міс. н
ну и рухнет банковская система. Кто нормальный после этого станет там деньги держать? выстрел в ногу, пэрэмога.

Чому? Всього лиш обмежити на короткий термін))
На їжу/комуналь - вистачить, поки сини будівельника постоять в черзі до ТЦК за довідкою, чи через Дію оновлять свої дані за пару хвилин... :lol:

І все миттєво розблоковується)))
Чим швидше оновився в Дії в кабінеті "НЕ є-ухилянт" - тим швидше все розблокують і життя продовжиться/заграє новими барвами :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6244
З нами з: 18.03.21
Подякував: 220 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 77387739774077417742>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, user412 і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 23670
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 184269
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 609929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.