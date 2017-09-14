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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7739774077417742>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:14

  sens написав:
  Banderlog написав:Мораторій на зняття може бути
наскільки це буде токсично для суспільства ? якщо міністр анонсує 4 хуліярда баксів в Україні забрали з бюджету , тільки чому не писати 160 млрд гривень , ми ж не США чи КАНАДА , де долар є платіжним засобом . Якщо ВСІ вклади заморозити , отримаємо тригер для фінального Майдану , тих хто залишився у не попав в рядах 650000 ухилянтів з-за кордону

Это все очень эпично и грозно звучит, но давайте посмотрим на близкие по стилю управления страны: например Северную Корею, Иран... Совок с ихними сберкнижками -- кто там у них майдани(т/л)? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:21

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  Bobua написав:Буде “один за всіх”. А ми всі в тилу. За нього одного...
Прийде час - і ми кинемо цього воза!)) Чи не так?
  Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))

Зображення

*ВЛІТКУ/ВОСЕНИ ЧЕКАЮТЬ ЛОПАТИ І ОКОПИ ВСІХ ЕЛОЇВ))*

В принципі, вам для випуску пари тільки і залишається тролити нас, тилових...
Нічого проти не маю.
Проти фактів не попреш.

Хотів спитати: навіщо отому побратиму намагатися терміново звільнитися по догляду за тещею (в якої є ще особа для догляду) до введення в дію нового закону?
Отже почне діяти закон і його одразу знов призвуть тепленького. І ще невідомо куди призвуть.


А як призвуть?
Ухилянтів не можуть, а його зможуть?
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:22

  Успіх написав:І все миттєво розблоковується)))
ни один закон не заставит ухылянта сдаться в тцк
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:23

  vitaliiangel написав:
  whois2010 написав:
  vitaliiangel написав:здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.

А якщо лінія фронту в цьому році переміститься до р.Дніпро, а захід отримає ще мільойна три-п'ять біженців, будуть боятися?

вы ж не думаете что запад дурачки? был бы такой страх, уже сейчас дали бы столько оружия, сколько нужно, чтобы этого не произошло. Возможно/вероятно, есть договорняк дальше какой линии пуйло не идёт, а взамен запад снижает поставки вооружения.

Дальше западной границы? :?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Ще раз для диванних експертів. Про загрози Харкова зараз не йдеться. Об решту Донбаса можна сточити 5-10 млн. орків зі співвідношенням втрат 1:10. При такому рівні втрат в них не лишиться працівників ні для нафти гази ні для сільського господарства. Тобто в орків взагалі не залишиться придатних для економіки чоловіків у віковій групі 20-30 років

Які ще 5-10 млн? Навіть літнього наступу, яким Зе лякає партнерів, не буде, бо нема кому і чим наступати. А буде планомірне стачування нашого війська і економіки обстрілами, ну, і де буде слабина, там щось захоплять, поки наш фронт не посиплеться, як в 1917. А це, рано чи пізно буде, бо помирати з палками кулеби в руках бажаючих вже давно немає.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:34

  Bobua написав:


Відчуваю у темі якесь дивне бажання завалити той “чиновцький апарат”. І цим позбавити країну управління...[/quote]

Всім Здоров,я , Гарного дня !

Ви не читали УВАЖНО з ранку такого собі "ЛАПЕЯ "......

Дуже короткий зміст ---стати на коліна і повзти до росії з РПВ , щоб припинити війну на її умовах !

ВСЕ . Ми перемогли .Сберегли Україну .

( я коли приймав війсковополонених , то бачив без чого вони вертаются , здались на милість )
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:36

За крок до ... )))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І все миттєво розблоковується)))
ни один закон не заставит ухылянта сдаться в тцк

От дивись.
Наприклад, сьогодні ввечері приймають такий закон і він вже вступає в дію з 0:00 ночі :lol:
А зранку на всіх каналах/у всіх ЗМІ крутять ролик: "НЕ хвилюйтесь, оновіть дані через Дію, чи в ТЦК - і ваші рахунки розблокують того ж дня!!! Бо в іншому випадку, через 3міс..." :lol:

І ти такий ходиш день-тиждень, чіхаєш голову що робити?
Спілкуєшся з різними знайомими/друзями... - а вони кажуть: "Так, я оновив дані і мені до години часу все розблокувало! Всіма рахунками вільно користуюсь!"

Проходить ще місяць -два...
А ролик в ЗМІ щоразу нагадує: "Поспішайте! Бо через 24-23-22-21... день ваші гроші будуть передані на потреби ЗСУ!"

Твої дії? :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:например Северную Корею, Иран... Совок с ихними сберкнижками -- кто там у них майдани(т/л)?
обидві держави після 1991 не втратили своїх територій , на їх території немає військового стану і обстрілів інфрастуктури , тому в України неможливо постійно бути в режимі контрнаступу
sens
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

шо за рахунки?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:43

  lapay написав:
  Denik написав:Ще раз для диванних експертів. Про загрози Харкова зараз не йдеться. Об решту Донбаса можна сточити 5-10 млн. орків зі співвідношенням втрат 1:10. При такому рівні втрат в них не лишиться працівників ні для нафти гази ні для сільського господарства. Тобто в орків взагалі не залишиться придатних для економіки чоловіків у віковій групі 20-30 років

Які ще 5-10 млн? Навіть літнього наступу, яким Зе лякає партнерів, не буде, бо нема кому і чим наступати. А буде планомірне стачування нашого війська і економіки обстрілами, ну, і де буде слабина, там щось захоплять, поки наш фронт не посиплеться, як в 1917. А це, рано чи пізно буде, бо помирати з палками кулеби в руках бажаючих вже давно немає.


Як же ви ДУЖО виступаєте !
Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС .
А с чого ви вирішили шо всі здадуться ?
Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ?
Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує .
Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .
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