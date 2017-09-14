наскільки це буде токсично для суспільства ? якщо міністр анонсує 4 хуліярда баксів в Україні забрали з бюджету , тільки чому не писати 160 млрд гривень , ми ж не США чи КАНАДА , де долар є платіжним засобом . Якщо ВСІ вклади заморозити , отримаємо тригер для фінального Майдану , тих хто залишився у не попав в рядах 650000 ухилянтів з-за кордону
Это все очень эпично и грозно звучит, но давайте посмотрим на близкие по стилю управления страны: например Северную Корею, Иран... Совок с ихними сберкнижками -- кто там у них майдани(т/л)?
Bobua написав:Буде “один за всіх”. А ми всі в тилу. За нього одного...
Прийде час - і ми кинемо цього воза!)) Чи не так?
Hotab написав:Успіх, знайди себе на картинці))
*ВЛІТКУ/ВОСЕНИ ЧЕКАЮТЬ ЛОПАТИ І ОКОПИ ВСІХ ЕЛОЇВ))*
В принципі, вам для випуску пари тільки і залишається тролити нас, тилових... Нічого проти не маю. Проти фактів не попреш.
Хотів спитати: навіщо отому побратиму намагатися терміново звільнитися по догляду за тещею (в якої є ще особа для догляду) до введення в дію нового закону? Отже почне діяти закон і його одразу знов призвуть тепленького. І ще невідомо куди призвуть.
А як призвуть? Ухилянтів не можуть, а його зможуть?
vitaliiangel написав:здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.
А якщо лінія фронту в цьому році переміститься до р.Дніпро, а захід отримає ще мільойна три-п'ять біженців, будуть боятися?
вы ж не думаете что запад дурачки? был бы такой страх, уже сейчас дали бы столько оружия, сколько нужно, чтобы этого не произошло. Возможно/вероятно, есть договорняк дальше какой линии пуйло не идёт, а взамен запад снижает поставки вооружения.
Denik написав:Ще раз для диванних експертів. Про загрози Харкова зараз не йдеться. Об решту Донбаса можна сточити 5-10 млн. орків зі співвідношенням втрат 1:10. При такому рівні втрат в них не лишиться працівників ні для нафти гази ні для сільського господарства. Тобто в орків взагалі не залишиться придатних для економіки чоловіків у віковій групі 20-30 років
Які ще 5-10 млн? Навіть літнього наступу, яким Зе лякає партнерів, не буде, бо нема кому і чим наступати. А буде планомірне стачування нашого війська і економіки обстрілами, ну, і де буде слабина, там щось захоплять, поки наш фронт не посиплеться, як в 1917. А це, рано чи пізно буде, бо помирати з палками кулеби в руках бажаючих вже давно немає.
От дивись. Наприклад, сьогодні ввечері приймають такий закон і він вже вступає в дію з 0:00 ночі А зранку на всіх каналах/у всіх ЗМІ крутять ролик: "НЕ хвилюйтесь, оновіть дані через Дію, чи в ТЦК - і ваші рахунки розблокують того ж дня!!! Бо в іншому випадку, через 3міс..."
І ти такий ходиш день-тиждень, чіхаєш голову що робити? Спілкуєшся з різними знайомими/друзями... - а вони кажуть: "Так, я оновив дані і мені до години часу все розблокувало! Всіма рахунками вільно користуюсь!"
Проходить ще місяць -два... А ролик в ЗМІ щоразу нагадує: "Поспішайте! Бо через 24-23-22-21... день ваші гроші будуть передані на потреби ЗСУ!"
Denik написав:Ще раз для диванних експертів. Про загрози Харкова зараз не йдеться. Об решту Донбаса можна сточити 5-10 млн. орків зі співвідношенням втрат 1:10. При такому рівні втрат в них не лишиться працівників ні для нафти гази ні для сільського господарства. Тобто в орків взагалі не залишиться придатних для економіки чоловіків у віковій групі 20-30 років
Які ще 5-10 млн? Навіть літнього наступу, яким Зе лякає партнерів, не буде, бо нема кому і чим наступати. А буде планомірне стачування нашого війська і економіки обстрілами, ну, і де буде слабина, там щось захоплять, поки наш фронт не посиплеться, як в 1917. А це, рано чи пізно буде, бо помирати з палками кулеби в руках бажаючих вже давно немає.
Як же ви ДУЖО виступаєте ! Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС . А с чого ви вирішили шо всі здадуться ? Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ? Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує . Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .