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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:51
просто раздать или разрешить свободное владение оружием и милости простим, не нужны ТЦК, ....
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:57
vitaliiangel написав: Успіх написав:
І все миттєво розблоковується)))
ни один закон не заставит ухылянта сдаться в тцк
для того щоб працював Дія.підпис треба цифрові документи - наприклад закордонний паспорт , його можна отримати , необхідно лише звернутися в ЦНАП , там і дані оновити можливо )
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sens
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:04
sens написав:
обидві держави після 1991 не втратили своїх територій
_hunter написав:
например Северную Корею, Иран... Совок с ихними сберкнижками -- кто там у них майдани(т/л)?
, на їх території немає військового стану і обстрілів інфрастуктури , тому в України неможливо постійно бути в режимі контрнаступу
Так вот именно: даже в таких "райских" условиях лягушка продолжает вариться.
А если в ежевечерних небритых видосиках постоянно показывать сюжеты типа "грязные вражины подло откусили еще сантиметр Родной Землицы" -- лягушке морально будет сильно проще
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:20
Химический комбинат "ФКП "Каменский" был атакован в Ростовской области – пишут СМИ
Ранее Минобороны сообщили, что ПВО сбило три БПЛА. А губернатор региона сообщил, что в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Порезы получил сотрудник предприятия.
Комбинат занимается производством твердого топлива для ракет РСЗО. СМИ пишут, что на предприятии разгорелся пожар. О возможности химического заражения пока не сообщается. Повреждено одно из административных зданий завода
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:23
whois2010 написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.
А якщо лінія фронту в цьому році переміститься до р.Дніпро, а захід отримає ще мільойна три-п'ять біженців, будуть боятися?
білих мігрантів, дайте два
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