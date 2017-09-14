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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77407741774277437744 ... 7747>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 12:57

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:І все миттєво розблоковується)))
ни один закон не заставит ухылянта сдаться в тцк


для того щоб працював Дія.підпис треба цифрові документи - наприклад закордонний паспорт , його можна отримати , необхідно лише звернутися в ЦНАП , там і дані оновити можливо )
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:20

Химический комбинат "ФКП "Каменский" был атакован в Ростовской области – пишут СМИ

Ранее Минобороны сообщили, что ПВО сбило три БПЛА. А губернатор региона сообщил, что в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Порезы получил сотрудник предприятия.

Комбинат занимается производством твердого топлива для ракет РСЗО. СМИ пишут, что на предприятии разгорелся пожар. О возможности химического заражения пока не сообщается. Повреждено одно из административных зданий завода
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:23

  whois2010 написав:
  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.

А якщо лінія фронту в цьому році переміститься до р.Дніпро, а захід отримає ще мільойна три-п'ять біженців, будуть боятися?

білих мігрантів, дайте два
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  холява написав:Як же ви ДУЖО виступаєте !
Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС .
А с чого ви вирішили шо всі здадуться ?
Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ?
Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує .
Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .

Багато хто, особливо на владному Олімпі, думають, що вони і навколишні події унікальні, що такого раніше не було. Один тільки Кучма сказав крилату фразу:"Це ж було вже!".
Якщо вперто ігнорувати негативні тенденції, внутрішні і зовнівшні, то обов'язково прийде "нежданчик", і бац, кацапи вже під Київом, а ми пішли смажити шашлики.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:46

  d44 написав:
  detroytred написав:Так про те і мова))
Що німці вказують (вказували) греку скіко і якого винограду...
греків баблом завалили, нах їм той виноград здався, хай німці працюють :mrgreen:

Так і є! Взагалі.
Німці концентрують-зтягують до себе всі ресурси, оборачівають капітал (бо є найбільш конкурентоспроможними) і компенсують периферії. Грекам і т.д.
Це взагалі.

Але окремому власнику-греку вказівки Єврокомісії, що йому і де скільки садити, як серпом по мішечкам. Тому частина незадоволена.
Всі незадоволені хочуть більше компенсацій...
А ще є конкуренти за ресурси в
Європі - та ж Франція.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:46

І таке буває))

  flyman написав:білих мігрантів, дайте два
А в Україну будуть емігрувати хто?
Правильно, Хотаб занзібарців привезе, ну а ти - філіпінок!))
Заживееееееем!))

п.с.
Казка))
Марс. Вогнева. А робота для марсіан-рабів була лише вночі і зранку...
Періодично проводять юпітерці штурми...

Голос марсіанського ухилянта:
- і що, навіть, при штурмах можна сидіти на форумах???! :shock:
Відповідь невідомого:
- тільки поміж штурмами, тільки поміж ;)

Мораль казки))
Тільки чіткі терміни і гарантії попасти туди, куди марсіанець бажає - то і додаткової зарплатні не треба!(і так ломануться) :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:50

  lapay написав:
  холява написав:Як же ви ДУЖО виступаєте !
Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС .
А с чого ви вирішили шо всі здадуться ?
Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ?
Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує .
Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .

Багато хто, особливо на владному Олімпі, думають, що вони і навколишні події унікальні, що такого раніше не було. Один тільки Кучма сказав крилату фразу:"Це ж було вже!".
Якщо вперто ігнорувати негативні тенденції, внутрішні і зовнівшні, то обов'язково прийде "нежданчик", і бац, кацапи вже під Київом, а ми пішли смажити шашлики.

Гадаю справа не в почутті.

От давайте припустимо: ймовірність а-ля 1917 (тобто повної катастрофи) - 50%. Відповідно інші варіанти - 50%.
І яке рішення приймати владі?
Якщо невідомо, як воно станеться.

Більш доречно розглядати процес війни з точки зору ціни. Ціни. В усіх ракурсах. Скільки можемо, скільки готові, як реалізувати.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 кві, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:53

  Успіх написав:Мораль казки))
Тільки чіткі терміни і гарантії попасти туди, куди марсіанець бажає - то і додаткової зарплатні не треба!(і так ломануться)
степень недоверия к власти такая, что уже самым вкусным пряником не заманишь
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:54

Ну так все просто... Але 2р+ думу думають.

Кажу в 100500й раз:
Що саме перше - це ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує!(по спеціальності)
І лише на третьому місці зарплатня/премії!(тут для піхоти/штурмовиків обов'язково і давно треба було додати отих додаткових 70Кгрн! І не за виїзд, а кожного місяця всім, хто в піхоті/штурмовиках!)
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:55

  lapay написав:
  холява написав:Як же ви ДУЖО виступаєте !
Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС .
А с чого ви вирішили шо всі здадуться ?
Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ?
Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує .
Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .

Багато хто, особливо на владному Олімпі, думають, що вони і навколишні події унікальні, що такого раніше не було. Один тільки Кучма сказав крилату фразу:"Це ж було вже!".
Якщо вперто ігнорувати негативні тенденції, внутрішні і зовнівшні, то обов'язково прийде "нежданчик", і бац, кацапи вже під Київом, а ми пішли смажити шашлики.


Я вибачаюсь за пряму мову , але я вже вам .... і не тільки, писав , що ніхто нічого не пропонує .
Ті закиди що підносить нам Турція - це скоріше здатися на умовах росії .
все .
То навіщо про це розмовляти ?

Ви ще не зрозуміли що краще полягти за Україну , чим піти на їх умови ?
Бо як здасишся , тебе КАСТРУЮТЬ .
Я не ЗГОДНИЙ .
холява
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