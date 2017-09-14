|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:57
vitaliiangel написав: Успіх написав:
І все миттєво розблоковується)))
ни один закон не заставит ухылянта сдаться в тцк
для того щоб працював Дія.підпис треба цифрові документи - наприклад закордонний паспорт , його можна отримати , необхідно лише звернутися в ЦНАП , там і дані оновити можливо )
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16520
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:20
Химический комбинат "ФКП "Каменский" был атакован в Ростовской области – пишут СМИ
Ранее Минобороны сообщили, что ПВО сбило три БПЛА. А губернатор региона сообщил, что в Каменске на здании промышленного назначения повреждено остекление. Порезы получил сотрудник предприятия.
Комбинат занимается производством твердого топлива для ракет РСЗО. СМИ пишут, что на предприятии разгорелся пожар. О возможности химического заражения пока не сообщается. Повреждено одно из административных зданий завода
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23049
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:23
whois2010 написав: vitaliiangel написав: detroytred написав:
Бо президент колись в одному інтерв'ю дуже чітко і однозначно обгрунтувував саме вказівкою -- ви багато чого не знаєте, як воно ...
здесь нет никакого секрета. Мы Западу не нужны. В 2022 боялись что русня дойдёт до границ ЕС. Больше не боятся. Это в корне всё поменяло. Теперь нам помогают для галочки, чтобы отчитаться перед избирателями, типа сделали что смогли.
А якщо лінія фронту в цьому році переміститься до р.Дніпро, а захід отримає ще мільойна три-п'ять біженців, будуть боятися?
білих мігрантів, дайте два
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34716
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:43
холява написав:
Як же ви ДУЖО виступаєте !
Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС .
А с чого ви вирішили шо всі здадуться ?
Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ?
Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує .
Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .
Багато хто, особливо на владному Олімпі, думають, що вони і навколишні події унікальні, що такого раніше не було. Один тільки Кучма сказав крилату фразу:"Це ж було вже!".
Якщо вперто ігнорувати негативні тенденції, внутрішні і зовнівшні, то обов'язково прийде "нежданчик", і бац, кацапи вже під Київом, а ми пішли смажити шашлики.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13786
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:46
d44 написав: detroytred написав:
Так про те і мова))
Що німці вказують (вказували) греку скіко і якого винограду...
греків баблом завалили, нах їм той виноград здався, хай німці працюють
Так і є! Взагалі.
Німці концентрують-зтягують до себе всі ресурси, оборачівають капітал (бо є найбільш конкурентоспроможними) і компенсують периферії. Грекам і т.д.
Це взагалі.
Але окремому власнику-греку вказівки Єврокомісії, що йому і де скільки садити, як серпом по мішечкам. Тому частина незадоволена.
Всі незадоволені хочуть більше компенсацій...
А ще є конкуренти за ресурси в
Європі - та ж Франція.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28181
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:46
flyman написав:
білих мігрантів, дайте два
А в Україну будуть емігрувати хто?
Правильно, Хотаб занзібарців привезе, ну а ти - філіпінок!))
Заживееееееем!))
п.с.
Казка))
Марс. Вогнева. А робота для марсіан-рабів була лише вночі і зранку...
Періодично проводять юпітерці штурми...
Голос марсіанського ухилянта:
- і що, навіть, при штурмах можна сидіти на форумах???!
Відповідь невідомого:
- тільки поміж штурмами, тільки поміж
Мораль казки))
Тільки чіткі терміни і гарантії попасти туди, куди марсіанець бажає - то і додаткової зарплатні не треба!(і так ломануться)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6254
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:50
lapay написав: холява написав:
Як же ви ДУЖО виступаєте !
Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС .
А с чого ви вирішили шо всі здадуться ?
Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ?
Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує .
Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .
Багато хто, особливо на владному Олімпі, думають, що вони і навколишні події унікальні, що такого раніше не було. Один тільки Кучма сказав крилату фразу:"Це ж було вже!".
Якщо вперто ігнорувати негативні тенденції, внутрішні і зовнівшні, то обов'язково прийде "нежданчик", і бац, кацапи вже під Київом, а ми пішли смажити шашлики.
Гадаю справа не в почутті.
От давайте припустимо: ймовірність а-ля 1917 (тобто повної катастрофи) - 50%. Відповідно інші варіанти - 50%.
І яке рішення приймати владі?
Якщо невідомо, як воно станеться.
Більш доречно розглядати процес війни з точки зору ціни. Ціни. В усіх ракурсах. Скільки можемо, скільки готові, як реалізувати.
Востаннє редагувалось detroytred
в Чет 18 кві, 2024 13:54, всього редагувалось 1 раз.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 28181
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:53
Успіх написав:
Мораль казки))
Тільки чіткі терміни і гарантії попасти туди, куди марсіанець бажає - то і додаткової зарплатні не треба!(і так ломануться)
степень недоверия к власти такая, что уже самым вкусным пряником не заманишь
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 23049
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2395 раз.
- Подякували: 3338 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:54
Кажу в 100500й раз:
Що саме перше - це ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує!(по спеціальності)
І лише на третьому місці зарплатня/премії!(тут для піхоти/штурмовиків обов'язково і давно треба було додати отих додаткових 70Кгрн! І не за виїзд, а кожного місяця всім, хто в піхоті/штурмовиках!)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6254
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 13:55
lapay написав: холява написав:
Як же ви ДУЖО виступаєте !
Може ви десь у війську , чи в МВС , ДСНС .
А с чого ви вирішили шо всі здадуться ?
Тому що вам захищати Батьківщину не до тяги ?
Ви помилково рахуєте що здавшихся хтось помилує .
Будут знешкоджені всі , хто здався на милісьт або згодом мав надію на це .
Багато хто, особливо на владному Олімпі, думають, що вони і навколишні події унікальні, що такого раніше не було. Один тільки Кучма сказав крилату фразу:"Це ж було вже!".
Якщо вперто ігнорувати негативні тенденції, внутрішні і зовнівшні, то обов'язково прийде "нежданчик", і бац, кацапи вже під Київом, а ми пішли смажити шашлики.
Я вибачаюсь за пряму мову , але я вже вам .... і не тільки, писав , що ніхто нічого не пропонує .
Ті закиди що підносить нам Турція - це скоріше здатися на умовах росії .
все .
То навіщо про це розмовляти ?
Ви ще не зрозуміли що краще полягти за Україну , чим піти на їх умови ?
Бо як здасишся , тебе КАСТРУЮТЬ .
Я не ЗГОДНИЙ .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 4426
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 4114 раз.
- Подякували: 4506 раз.
-
- Профіль
-
5
22
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|23754
|
|
|1493
|184353
|
|
|6076
|610096
|
|