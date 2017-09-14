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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77417742774377447745 ... 7747>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:56

  Успіх написав:Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує
ну какие гарантии на войне? гарантии есть там где у тебя выбор, обманули - уволился. А когда выбора нет кому ты что предъявишь?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:56

Час

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Мораль казки))
Тільки чіткі терміни і гарантії попасти туди, куди марсіанець бажає - то і додаткової зарплатні не треба!(і так ломануться)
степень недоверия к власти такая, что уже самым вкусным пряником не заманишь

Бо втратили купу часу!
Як мінімум "законотворці"(читай длпйопи) :mrgreen: рік-півтора прос рали🤦🏻
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:57

  Успіх написав:Кажу в 100500й раз:
Що саме перше - це ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує!(по спеціальності)
І лише на третьому місці зарплатня/премії!(тут для піхоти/штурмовиків обов'язково і давно треба було додати отих додаткових 70Кгрн! І не за виїзд, а кожного місяця всім, хто в піхоті/штурмовиках!)

Тоді. Це. Не армія.
От не армія і все.

В принципі, вона така можлива. При наявності можливостей)) для неї -- дофігіща матеріального та іншого забезпечення, повної переваги над супротивником. Тоді да.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:03

Холява
На відміну від вас Лепей все ж таки наводить аргументи чому краще піти на РПВ. І з цих аргументів він показує, що навпаки -- Україна може і повинна посилитися.

У вас же тільки голе твердження, що РПВ приведе до кастрації (послаблення до самого низу).

Дискуйте аргументами.
Буде цікаво і конструктивно.
Лепей теж міг би розписати, як бачить, це посилення за умов РПВ.
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 кві, 2024 14:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:04

  холява написав: Я не ЗГОДНИЙ .

так ви зараз де знаходитесь?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:04

Фантазії/казочки/байки))

  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує
ну какие гарантии на войне? гарантии есть там где у тебя выбор, обманули - уволился. А когда выбора нет кому ты что предъявишь?

Так отож, що це по-перше, мало бути давно >>> прийняли такий закон, ти пішо дроншиком... - а тебе раз і за півроку хочуть перевести в штурмовики.
А ти раз і на гарячу лінію, кажеш свій ПІБ, свого командира ПІБ, номер бригади, частини...
І вже цього дня піднімається кіпіш в цій бригаді/приїзджає перевірка і всьому вищому командуванню перепадає "на горіхи", а тобі пропонують по бажанні перевестись в іншу бригаду дронщиком.

Могло б таке бути?
Могло! :D

Але нажаль, фантастика поверхом вище :mrgreen: (тому і уйо пувати хочуть, навіть з арти!)
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:08

  Примат написав:
  холява написав: Я не ЗГОДНИЙ .

так ви зараз де знаходитесь?

Зараз приїхав додому на обід .
А так ще бігаю по приймальному , бо роботи по горло ....
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:08

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:
  Успіх написав:Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує
ну какие гарантии на войне? гарантии есть там где у тебя выбор, обманули - уволился. А когда выбора нет кому ты что предъявишь?

Так отож, що це по-перше, мало бути давно >>> прийняли такий закон, ти пішо дроншиком... - а тебе раз і за півроку хочуть перевести в штурмовики.
А ти раз і на гарячу лінію, кажеш свій ПІБ, свого командира ПІБ, номер бригади, частини...
І вже цього дня піднімається кіпіш в цій бригаді/приїзджає перевірка і всьому вищому командуванню перепадає "на горіхи", а тобі пропонують по бажанні перевестись в іншу бригаду дронщиком.

Могло б таке бути?
Могло! :D

Але нажаль, фантастика поверхом вище :mrgreen: (тому і уйо пувати хочуть, навіть з арти!)

Ні!!!! Не на горіхи!
Бо для цього потрібні чиїсь дії.

Повинен бути прямий дозвіл Вам, якщо стосовно Вас порушили отакі-то правила, то Ви маєте право ... віщічки зібрати і піти.
Тобто Ваші дії. У Вас в руках.
Оце і буде гарантією.
Все інше - пшик...
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:08

Можливо все - було б лише бажання!;)

  detroytred написав:Тоді. Це. Не армія.
От не армія і все.
Ну тут другий пункт робить з цього всього "не армію"))
Але, якщо усунути другий пункт - то можна все це було зробити за 2р на рівні "точності годинника" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:08

  Примат написав:
  холява написав: Я не ЗГОДНИЙ .

так ви зараз де знаходитесь?

Насколько я помню: в тылу -- типа "все, я свой Долг отдал" :lol:
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