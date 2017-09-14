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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:12
detroytred написав:
віщічки зібрати і піти
Ну піти - тут теж не підходить, бо... всі так підуть, а воювати хто буде?
А от зібрати речі і перевестись в іншу бригаду на аналогічну посаду/професію - як варіант!
Одним словом - треба дати хоч якісь права рабам.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:15
detroytred написав:
Холява
На відміну від вас Лепей все ж таки наводить аргументи чому краще піти на РПВ. І з цих аргументів він показує, що навпаки -- Україна може і повинна посилитися.
У вас же тільки голе твердження, що РПВ приведе до кастрації (послаблення до самого низу).
Дискуйте аргументами.
Буде цікаво і конструктивно.
Лепей теж міг би розписати, як бачить, це посилення за умов РПВ.
В мене АРГУМЕНТ один ,як здамося то нікого не пощадять !
Всі без виключень ,будуть лишені життя .
Одні раніше ,інші трохи згодом .
Я ще раз наголошую , як приймав війсковополонених без деяких частин тіла , то мав дуже усвідомлювати що з іншими буде .
Тому що ваші балачки ,що інших ,я не приймаю зовсім .
Я стовідсотково знаю що буде як ми здамося .
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:17
Успіх написав: detroytred написав:
віщічки зібрати і піти
Ну піти - тут теж не підходить, бо... всі так підуть, а воювати хто буде?
А от зібрати речі і перевестись в іншу бригаду на аналогічну посаду/професію - як варіант!
Одним словом - треба дати хоч якісь права рабам.
При. Порушенні чітко визначеного однозначного правила. По ключовим моментам.
Наприклад, погодився дронщиком, а призначили ...
Чітко однозначно.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:22
Успіх написав: vitaliiangel написав: Успіх написав:
Мораль казки))
Тільки чіткі терміни і гарантії попасти туди, куди марсіанець бажає - то і додаткової зарплатні не треба!(і так ломануться)
степень недоверия к власти такая, что уже самым вкусным пряником не заманишь
Бо втратили купу часу!
Як мінімум "законотворці"(читай длпйопи)
рік-півтора прос рали🤦🏻
А в чому винувата "Монобільшість"? Їм що скажуть з ОП, те і приймуть. В ОП кивають на Зеленського. Зеленський каже що "військові попросили". Військові - це Ви.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:22
холява написав: detroytred написав:
Холява
На відміну від вас Лепей все ж таки наводить аргументи чому краще піти на РПВ. І з цих аргументів він показує, що навпаки -- Україна може і повинна посилитися.
У вас же тільки голе твердження, що РПВ приведе до кастрації (послаблення до самого низу).
Дискуйте аргументами.
Буде цікаво і конструктивно.
Лепей теж міг би розписати, як бачить, це посилення за умов РПВ.
В мене АРГУМЕНТ один ,як здамося то нікого не пощадять !
Всі без виключень ,будуть лишені життя .
Одні раніше ,інші трохи згодом .
Я ще раз наголошую , як приймав війсковополонених без деяких частин тіла , то мав дуже усвідомлювати що з іншими буде .
Тому що ваші балачки ,що інших ,я не приймаю зовсім .
Я стовідсотково знаю що буде як ми здамося .
Стовідсотково знають і запевняють тільки диктатори в диктатурі.
Здамося за РПВ - це одне.
Здамося, як оті полонені - це друге.
І купа куп ще варіантів.
Мінські -- це здалися. Згідно вашого бачення.
Але чомусь Порошенку їх ставлять в заслугу. І всі українці не стали закатованими, Україна беззбройною, і т.д.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:23
_hunter написав: Примат написав: холява написав:
Я не ЗГОДНИЙ .
так ви зараз де знаходитесь?
Насколько я помню: в тылу -- типа "все, я свой Долг отдал"
Насколько я помню вы свой долг отдали штурмуя границу. Без потерь штурмонули? Перевязка надо? Назад когда? Там вроде вам РПВ на границе будет.
Невже і мені тут таке ж☝️ хтось колись наважиться написати з ухилянтів, коли я звільнюсь і буду вдома?
Я буду першим
це ж буде йому пис та в квадраті!
Нічого не буде.
Востаннє редагувалось Hotab
в Чет 18 кві, 2024 14:29, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:23
_hunter написав: Примат написав: холява написав:
Я не ЗГОДНИЙ .
так ви зараз де знаходитесь?
Насколько я помню: в тылу -- типа "все, я свой Долг отдал"
Ні ,НІ ......
Коли запрошують , я в приймальном .......
Ви зараз заважаєте доїсти , але для вас особливо напишу .
Ви ,З,ЇБАВШІ з України , виправдовуєте себе і вашу родину , що залишились живі і не попали під жернова війни .
Як би це банально не було , але ви ще пошкодуєте про це .
Бо ви не дурні і самі розумієте що перелякані за себе .
Інше вас не теребенить .
На місці держави я би мав це на увазі ......жорстко .
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:28
BIGor написав:
Військові - це Ви
Не плутайте "верхи" з "низами"!
Рабів хтось щось запитує? Радиться з нами?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:30
Успіх написав: _hunter написав: холява написав:
Я не ЗГОДНИЙ .
так ви зараз де знаходитесь?
Насколько я помню: в тылу -- типа "все, я свой Долг отдал"
Ну, так як Холява тут лише розказував про себе і жодних фотодоказів, як я і інші фронтовики тут не викладав, то я захищати його не буду... Але!
Невже і мені тут таке ж☝️ хтось колись наважиться написати з ухилянтів, коли я звільнюсь і буду вдома?
Це ж вже я кажу, що такому буде просто пис та!
буду такого тут вимішувати не те що з болотом, а й з омном!
А якщо таке в реалі мені заявить умовний будівельних?
це ж буде йому пис та в квадраті!
[/quote]
Після моїх фотодоказів ,наприклад ампутації ви би ОБІСРАЛИСЬ , а мене забанили на пару місяців
Ладно патрійоти гребані,...... побіжав.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 14:34
холява написав:
Я вибачаюсь за пряму мову , але я вже вам .... і не тільки, писав , що ніхто нічого не пропонує .
Ті закиди що підносить нам Турція - це скоріше здатися на умовах росії .
все .
То навіщо про це розмовляти ?
Я теж вже писав, що фюрер ніколи не запропонує рпв першим публічно, бо в системі координат кацапів це поразка, визнання своєї нездатності продовжувати війну. Але непублічно він давно посилає сигнали про готовність до рпв, мто це мисала західна преса. РПВ завжди вигідніший слабшій стороні, тобто нам. Проблема не в тому, що Зе тупий, проблема в тому, що він Найвеличніший, тобто, не може наступити на горло власній пісні про Перемогу, от По не зміг, а я зможу. Зможе, тільки не повернути, а просрати ще більше за попередника.
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