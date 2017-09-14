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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77437744774577467747>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:36

Можна ж створити "Рай", але чомусь створюють лише пекло))

  detroytred написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:віщічки зібрати і піти
Ну піти - тут теж не підходить, бо... всі так підуть, а воювати хто буде? :)

А от зібрати речі і перевестись в іншу бригаду на аналогічну посаду/професію - як варіант!

Одним словом - треба дати хоч якісь права рабам.

При. Порушенні чітко визначеного однозначного правила. По ключовим моментам.

Наприклад, погодився дронщиком, а призначили ...
Чітко однозначно.

Все так.
Записали у військовому квитку "дронщик" - все, не мають права, наприклад , переводити на міхвода, чи навідника гармати ... хіба що сам солдат добровільно погодиться на навчання/перекваліфікацію.
Підписав контракт на 6міс, чи рік - все, не мають права далі тримати(хіба що по бажанню самого солдата "продовжити контракт")
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:40

  Успіх написав:Записали у військовому квитку "дронщик" - все, не мають права, наприклад ,
ну вот 800 тыс и сидят в тылу как писари-счетоводы а тебя заменить некем
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:41

  lapay написав:
  холява написав:Я вибачаюсь за пряму мову , але я вже вам .... і не тільки, писав , що ніхто нічого не пропонує .
Ті закиди що підносить нам Турція - це скоріше здатися на умовах росії .
все .
То навіщо про це розмовляти ?

Я теж вже писав, що фюрер ніколи не запропонує рпв першим публічно, бо в системі координат кацапів це поразка, визнання своєї нездатності продовжувати війну. Але непублічно він давно посилає сигнали про готовність до рпв, мто це мисала західна преса. РПВ завжди вигідніший слабшій стороні, тобто нам. Проблема не в тому, що Зе тупий, проблема в тому, що він Найвеличніший, тобто, не може наступити на горло власній пісні про Перемогу, от По не зміг, а я зможу. Зможе, тільки не повернути, а просрати ще більше за попередника.


В кого є відповідь на питання: що заважає нашим почати перемовини, отримати неприємливі умови від кацапів, на весь світ продемонструвати ці неприємливі умови, відмовитись?

Що заважає?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:43

  detroytred написав:В кого є відповідь на питання: що заважає нашим почати перемовини, отримати неприємливі умови від кацапів, на весь світ продемонструвати ці неприємливі умови, відмовитись?

Що заважає?
тогда тыловые крысы потеряют доплаты за военное положение.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:От давайте припустимо: ймовірність а-ля 1917 (тобто повної катастрофи) - 50%. Відповідно інші варіанти - 50%.
І яке рішення приймати владі?
Якщо невідомо, як воно станеться.

Більш доречно розглядати процес війни з точки зору ціни. Ціни. В усіх ракурсах. Скільки можемо, скільки готові, як реалізувати.

Вже неоднаразово приводив поиклад телефонного замінування школи, яка там вірогідність? Але всіх евакуюють. А тут навіть не школа, а одна-єдина Україна. Яке право має Зе, який ні бе, ні ме, так ризикувати долями і життями мільйонів?
Він ніхто, і звуть його ніяк.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:47

  detroytred написав:
  lapay написав:
  холява написав:Я вибачаюсь за пряму мову , але я вже вам .... і не тільки, писав , що ніхто нічого не пропонує .
Ті закиди що підносить нам Турція - це скоріше здатися на умовах росії .
все .
То навіщо про це розмовляти ?

Я теж вже писав, що фюрер ніколи не запропонує рпв першим публічно, бо в системі координат кацапів це поразка, визнання своєї нездатності продовжувати війну. Але непублічно він давно посилає сигнали про готовність до рпв, мто це мисала західна преса. РПВ завжди вигідніший слабшій стороні, тобто нам. Проблема не в тому, що Зе тупий, проблема в тому, що він Найвеличніший, тобто, не може наступити на горло власній пісні про Перемогу, от По не зміг, а я зможу. Зможе, тільки не повернути, а просрати ще більше за попередника.


В кого є відповідь на питання: що заважає нашим почати перемовини, отримати неприємливі умови від кацапів, на весь світ продемонструвати ці неприємливі умови, відмовитись?

Що заважає?

Так УЖЕ ж :lol: -- Стамбульские переговоры.
Ну и банальный вопрос: "а смысл?". А учитывая
>>> непублічно він давно посилає сигнали про готовність до рпв
-- еще и не менее банальный вопрос "а толку?" добавляется...

Тут ведь какое дело: "весь світ" у телевизора и "весь світ" у руля -- это вообще непересекающиеся миры. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:50

Успіх

Одна справа, що звільнився, бо вже здоров'я не дозволяє

Я ж оце і буду тобі казати. Щодня. :lol:


Інша річ, якщо б ти фото-докази тут виклав, що справді воював, то...

Там дітей поряд нема з тобою?
Я тобі в Лс «фотодоказ» кину… :oops:
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:57

  lapay написав:Вже неоднаразово приводив поиклад телефонного замінування школи, яка там вірогідність? Але всіх евакуюють. А тут навіть не школа, а одна-єдина Україна. Яке право має Зе, який ні бе, ні ме, так ризикувати долями і життями мільйонів?
Він ніхто, і звуть його ніяк.

Официально Зе избранный на выборах Украины Президент, как бы не хотелось кому бы то ни было иного. И будет исполнять обязанности Президента до вступления нового избранного на выборах Президента.
ООН сила в вашем понимании или заложник орков и Китая орган где есть лишь арена для поговорить?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:В кого є відповідь на питання: що заважає нашим почати перемовини, отримати неприємливі умови від кацапів, на весь світ продемонструвати ці неприємливі умови, відмовитись?

Що заважає?
Боррель сказав, що в червні треба визначитися "як ми бачимо закінчення війни". Новий амеріканський проєкт допомоги має пунктик, що Байден повинен у 45 денний термін предоставити стратегію, план дій, калькуляцію по-річно, і взагалі, що він хоче досягнути допомогою Україні. Які плани, вигода для Амеріки. Та що буде, якщо це не спрацює . Тому нашимце кому? Ми не вирішуємо, а по друге путін навіть з Європою не буде розмовляти про якесь рпв. Європа публічно заявила, що без США їй нікуди, грошей немає, зброї немає. Безпілотники в Румунії та ракети над Польщою, РЕБ над Європою відсмоктали. У хворій голові Путіна є тільки Ялта-2. І як не крути, на сьогодні він диктує умови (гальманути війну)що буде завтра хз, але від нас це не залежить
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:02

  Успіх написав:Кажу в 100500й раз:
Що саме перше - це ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує!(по спеціальності)
І лише на третьому місці зарплатня/премії!(тут для піхоти/штурмовиків обов'язково і давно треба було додати отих додаткових 70Кгрн! І не за виїзд, а кожного місяця всім, хто в піхоті/штурмовиках!)

не при кривій качці
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