|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:03
холява написав:
Після моїх фотодоказів ,наприклад ампутації ви би ОБІСРАЛИСЬ , а мене забанили на пару місяців
Ні. Все було б ок.
На самих початках, як загинув перший побратим... - його привезли в закритій труні до нас, щоб ми попрощались... - я плакав/не міг стримати сльози, хоч це мені була чужа людина, яку я знав лише неповних 2міс!
А вже потім, коли загинув другий побратим - я вже тримався!(хоч казали, що коли його забирали з поля бою і вантажили на авто, то він їм склався вдвоє... напевно був перебитий хребет)
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6254
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:06
Каждый день раша попадает по инфраструктуре. Выводит все предприятия из строя. Интересно ЕС на каких условиях потом предложит нам их восстановление? Если кредит, то нам не будет чем отдавать. Передать предприятие заруб. инвесторам, то тогда останется только одна табличка Украина, а руководить у власти будут иностранцы.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7902
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:08
Игорь Алексеевич написав:
Передать предприятие заруб. инвесторам, то тогда останется только одна табличка Украина, а руководить у власти будут иностранцы.
так це буде не життя, а мрія. Тільки, нажаль, вона нереальна
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2838
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 520 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:08
d44
А ще Лапай не розуміє просту річ: згідно прийнятних для путлєра умов РПВ є фактичне роззброєння України. І хай він не мріє, що в 2024 році можна як за 100 років до цього таємно озброїтись, як це зробила Німеччина між 2-ма світовими війнами не дивлячись на заборону.
Зараз жоден корабель чи літак не везе нічого непоміченим. А вся території як на долоні як не з БПЛА, то супутниками.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 11913
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 2211 раз.
-
- Профіль
-
1
2
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:11
Игорь Алексеевич написав:
Каждый день раша попадает по инфраструктуре. Выводит все предприятия из строя. Интересно ЕС на каких условиях потом предложит нам их восстановление? Если кредит, то нам не будет чем отдавать. Передать предприятие заруб. инвесторам, то тогда останется только одна табличка Украина, а руководить у власти будут иностранцы
.
І почнуть ховати податки, платити мізерні пенсії, збільшувати акцизи на пальне, захоплювати берега водоймищ та будувати закриті поселення, заведуть свої тв-канали, газети, поставлять своїх одногрупників на посади міністрів, не будуть розвивати промісловість, а лише вивозити всі види сировини і т.і.
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 412
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:12
Дюрі-бачі написав: Игорь Алексеевич написав:
Передать предприятие заруб. инвесторам, то тогда останется только одна табличка Украина, а руководить у власти будут иностранцы.
так це буде не життя, а мрія. Тільки, нажаль, вона нереальна
Навряд ли мы увидим ОАЭ, у нас уже руководили гос. предприятиями поляки и что? Выгнали и испортили отношения с Польшей.
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7902
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:13
vitaliiangel написав: detroytred написав:
В кого є відповідь на питання: що заважає нашим почати перемовини, отримати неприємливі умови від кацапів, на весь світ продемонструвати ці неприємливі умови, відмовитись?
Що заважає?
тогда тыловые крысы потеряют доплаты за военное положение.
Один чиновник рассказывал сколько списывается под удары. О чём говорить, 10 миллиардов укреплений триполье похоронили и ни одна экспертиза не найдёт
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 2437
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 85 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:14
Hotab написав:Успіх
Одна справа, що звільнився, бо вже здоров'я не дозволяє
Я ж оце і буду тобі казати. Щодня.
Інша річ, якщо б ти фото-докази тут виклав, що справді воював, то...
Там дітей поряд нема з тобою?
Я тобі в Лс «фотодоказ» кину…
1. А пізно таке казати!
Ти ж здоровеньким полетів на чужину працювати, тож міг і тут працювати, але... НЕ захотів!( засцяв)
2. Так кидай - хоч поржем!
ПП в мене для всіх відкриті!
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6254
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:15
stm написав:
Официально Зе избранный на выборах Украины Президент, как бы не хотелось кому бы то ни было иного. И будет исполнять обязанности Президента до вступления нового избранного на выборах Президента.
Я не про його статус Президента, він легітимний до інавгурації наступного, я про те, що він проста людина, а не Бог, щоб так ризикувати чужими життями.
d44 написав:
Ми не вирішуємо, а по друге путін навіть з Європою не буде розмовляти про якесь рпв. Європа публічно заявила, що без США їй нікуди, грошей немає, зброї немає. Безпілотники в Румунії та ракети над Польщою, РЕБ над Європою відсмоктали. У хворій голові Путіна є тільки Ялта-2. І як не крути, на сьогодні він диктує умови (гальманути війну)що буде завтра хз, але від нас це не залежить
Як в нас люблять розписуватись за інших. Фюрер теж не господь-бог, і в нього є партнери і власний нарід, якому ця війна істотно набридла.
На жаль, тільки Зе може запустити цю глобальну машину, яка зупинить цю війну, як зупинила в Кореї.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13786
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1203 раз.
- Подякували: 1453 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:19
Можно перейти в переговоры. Оставить кацапам Донбасс и провести выборы в 2040г. Если покажем им, что мы создали вторые ОАЭ, то не только Донбасс, но и Кубань, Белгород, Воронежская и др. области будут просится к нам присоединится. Но, а если продолжим воровать и экономика в упадок, то тогда возможно мы захотим присоединится к ....Гондурасу))
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 7902
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 831 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10
|23754
|
|
|1493
|184354
|
|
|6076
|610099
|
|