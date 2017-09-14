stm написав:Официально Зе избранный на выборах Украины Президент, как бы не хотелось кому бы то ни было иного. И будет исполнять обязанности Президента до вступления нового избранного на выборах Президента.
Я не про його статус Президента, він легітимний до інавгурації наступного, я про те, що він проста людина, а не Бог, щоб так ризикувати чужими життями.
d44 написав:Ми не вирішуємо, а по друге путін навіть з Європою не буде розмовляти про якесь рпв. Європа публічно заявила, що без США їй нікуди, грошей немає, зброї немає. Безпілотники в Румунії та ракети над Польщою, РЕБ над Європою відсмоктали. У хворій голові Путіна є тільки Ялта-2. І як не крути, на сьогодні він диктує умови (гальманути війну)що буде завтра хз, але від нас це не залежить
Як в нас люблять розписуватись за інших. Фюрер теж не господь-бог, і в нього є партнери і власний нарід, якому ця війна істотно набридла. На жаль, тільки Зе може запустити цю глобальну машину, яка зупинить цю війну, як зупинила в Кореї.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}
yanyura написав:И еще раз по выборам Президента Украины.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
{Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституційного Суду № 9-зп від 25.12.97}
_hunter написав:Так УЖЕ ж -- Стамбульские переговоры. Ну и банальный вопрос: "а смысл?". А учитывая >>> непублічно він давно посилає сигнали про готовність до рпв -- еще и не менее банальный вопрос "а толку?" добавляется...
Тут ведь какое дело: "весь світ" у телевизора и "весь світ" у руля -- это вообще непересекающиеся миры.
Якщо випало чорне, то необов'язково і наступним буде воно ж. До того ж з часом відбуваються зміни.
Сенс завжди є, якщо є хоч невеличкий шанс. Тим паче що від поговорити та відмовитись переговорник нічого не втрачає.
Вистачить і *всього світу в нашій країні*, який у телевізора. Бо по суті відмова від РПВ означає згоду цього світу платити отака ціну. Але виникає ситуація: - від РПВ відмовляється влада; погоджується платити ціну; - а від ціни відмовляється населення (див. проблему з мобілізацією).
І хто кого нахилить? Оскільки нахиляти не хочуть або не можуть ні перші, ні другі, то ... Успіх герой! Але йому не подобається картинка від Хотаба))
Тобто владі, як тому, хто приймає рішення та має право та ричаги, треба або прислухатися до наріду; або примусити нарід. А так маємо ні те, ні те. Поки є Успіх. За що йому і Слава!
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 18 кві, 2024 15:34, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:d44 А ще Лапай не розуміє просту річ: згідно прийнятних для путлєра умов РПВ є фактичне роззброєння України. І хай він не мріє, що в 2024 році можна як за 100 років до цього таємно озброїтись, як це зробила Німеччина між 2-ма світовими війнами не дивлячись на заборону. Зараз жоден корабель чи літак не везе нічого непоміченим. А вся території як на долоні як не з БПЛА, то супутниками.
І шо, як лапай може завадити розброєнню України без західної допомоги ? Економічний фронт генерали не розуміють, західна допомога зворотньо пропорційна войовничості риторики від української влади. Чим більше говорять про каву в Криму і путіна на шибениці - тим менше пакети поставок західної зброї. Чим довше війна - тим менше спроможність України генерувати якусь продукцію, у т.ч військову
yanyura написав:И еще раз по выборам Президента Украины.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. ... Статья 103 в перечень "Не можуть бути обмежені права і свободи в умовах воєнного або надзвичайного стану" не входит.
Так 103я -- она не про "права і свободи людини і громадянина" -- она больше про обязанности. Так-то и 65я в тот перечень не входит
lapay написав:Як в нас люблять розписуватись за інших. Фюрер теж не господь-бог, і в нього є партнери і власний нарід, якому ця війна істотно набридла. На жаль, тільки Зе може запустити цю глобальну машину, яка зупинить цю війну, як зупинила в Кореї.
Здається, Корею розділили Срср та Сша. Корейців не питали. Всі великі РПВ закінчуються утворенням двох держав під гараниією та з урахуванням інтересів третіх. Що до наріда расії, то їх поки все влаштовує. Жалкуються тільки на подорожчення та що все навкруг китайське. Війни у їхньому житті немає.