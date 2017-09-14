Ти ж здоровеньким полетів на чужину працювати, тож міг і тут працювати, але... НЕ захотів!( засцяв)
А ти без ноги у Львів повертатись плануєш?
Ні. Просто я до роботи/на службу приступив зразу "не здоровеньким"/обмежено придатним. І цю обмежену придатність виявили ще тоді, як мені було ~18р. Як думаєш - до 40+ років вона зникла, чи ще "усугубилась"? Особливо враховуючи те, що ще додалось 2+роки "райського"(але правильно треба читати раБського) життя!
Тож, якщо я прийду на дембель і тут напишу, що влаштувався на роботу тренером по брейк-дансу, чи готуюсь до олімпіади по підніманню штанги і т.п. - то сміливо можеш мені закидати "пред'яви"!
Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, внаслідок атаки було знищено або зазнало критичних пошкоджень:
4 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-400; 3 радіолокаційні станції; пункт управління засобами протиповітряної оборони; апаратура спостереження за повітряним простором “Фундамент-М”.
Наразі уточнюється інформація про кількість ураженої або знищеної ворожої авіації та втрати особового складу російських окупантів.
Цей удар є суттєвим ударом по бойовим можливостям російських військ у Криму. Знищення ЗРК С-400 значно послаблює їхню систему протиповітряної оборони, а втрата радарів та пункту управління ускладнює координацію дій авіації.
detroytred написав:Якщо випало чорне, то необов'язково і наступним буде воно ж. До того ж з часом відбуваються зміни.
Сенс завжди є, якщо є хоч невеличкий шанс. Тим паче що від поговорити та відмовитись переговорник нічого не втрачає.
Вистачить і *всього світу в нашій країні*, який у телевізора. Бо по суті відмова від РПВ означає згоду цього світу платити отака ціну. Але виникає ситуація: - від РПВ відмовляється влада; погоджується платити ціну; - а від ціни відмовляється населення (див. проблему з мобілізацією).
І хто кого нахилить? Оскільки нахиляти не хочуть або не можуть ні перші, ні другі, то ... Успіх герой! Але йому не подобається картинка від Хотаба))
Тобто владі, як тому, хто приймає рішення та має право та ричаги, треба або прислухатися до наріду; або примусити нарід. А так маємо ні те, ні те. Поки є Успіх. За що йому і Слава!
Дякую, але...
"Я не хочу!"(Тартак. Сашко Положинський)
Як уже набридло чути знову і знову Порожні балачки, пафосні розмови "Мова калинова", "пісня солов'їна" Ще трохи побалакаємо — зникне Україна Згубили культуру, забули історію Почуваємося зайдами на своїй території Віримо чужим, своїм не довіряємо Розводимо руками — маємо, що маємо Сьогодні братаємося, щоб завтра продати Кум іде на кума, брат іде на брата Національна ідея як засіб спекуляції Здобули державу, втратили націю Коли ж у народу більше немає відваги Немає власної гордості, немає самоповаги Коли кожен за себе у своїй хаті скраю У такого народу і героїв немає Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу! Подивіться на нього — він сьогодні в ударі Правда, без вишиванки та без шароварів Він один серед тих, хто готовий до бою Серед тих, хто готовий стати героєм Він пройшов крізь вогонь, переплив через воду Все заради Вітчизни, заради народу Із мільйонами інших він пішов воювати Усі полягли, а він лишився стояти Та одразу ж поглине пафосна лава Понавісять медалі, кричатимуть: "Слава!" Він житиме довго, він житиме дорого Але стане нашим внутрішнім ворогом А де ж ті, яких було закатовано? Спалено, порубано, побито, репресовано? Де ті, що життя віддали за своє? Де вони є? Де вони є? Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу! А насправді так просто змінити життя Просто вийти на вулицю, просто прибрати сміття Полюбити свою землю, свою рідну природу Відчути себе часткою єдиного народу Бо ми не безрідні, бо ми — українці Тож досить плювати в дідівські криниці Досить боятися вірити в краще А своє на чуже не міняти нізащо Спільнота розумних, міцних, незалежних Без "правобережних", без "лівобережних" Добрих, привітних і незрадливих В усьому єдиних, в усьому щасливих Лиш уявіть, якою стане країна В якій кожна людина живе як людина В якій все, що хороше — значить, і наше Але поки, на жаль, все зовсім інакше Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна Я не хочу бути героєм України Не цінує героїв моя країна
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 18 кві, 2024 15:54, всього редагувалось 1 раз.
Очільник європейської дипломатії вважає недоречним порівняння ситуації в Україні та Ізраїлі. Союзники збивали іранські повітряні цілі, оскільки вони пролітали над західними військовими базами на Близькому Сході
Очільник європейської дипломатії вважає недоречним порівняння ситуації в Україні та Ізраїлі. Союзники збивали іранські повітряні цілі, оскільки вони пролітали над західними військовими базами на Близькому Сході
Як зробити зах.військ.бази у нас?
білорусь і Молдову запрсити до НАТО Стане трохи легше
Надо было инвесторов приглашать ещё в 14 году с миним. для них налогообл. Чем больше бы их было, тем больше они бы своё имущ. страховали, создавали раб. места, страна бы начинала финан. и эконом. развиваться. Надо было создавать эконом. чудо в стране и не боятся, что мы мало налогов при этом будем иметь или мало дают откатов. А теперь нам предложат на восстановление кредиты и мы вообще уйдём в глубокий минус на долгие годы. Будет страна - должник.
yanyura написав:И еще раз по выборам Президента Украины.
Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України. ... Статья 103 в перечень "Не можуть бути обмежені права і свободи в умовах воєнного або надзвичайного стану" не входит.
Так 103я -- она не про "права і свободи людини і громадянина" -- она больше про обязанности. Так-то и 65я в тот перечень не входит
Трындец. Как можно читать буквы и вообще не отстреливать дупля. 103 пр приплести к ограничениям прав граждан 😅
Капець: *Оксана Б. розповіла, що напередодні самогубства сержантка повернулась з навчань за кордоном, вона була на огляді у лікарів медпункту і вони вважали, що військова симулює психічну хворобу.
Фельдшерка не погоджується зі складеним щодо неї протоколом про адмінправопорушення, адже напередодні самогубства військову оглядали лікарі, які заявили, що вона симулює хворобу та нема потреби у її госпіталізації. * https://varta1.com.ua/news/na-lvivshchi ... 79655.html
Але провина тільки на фельдшерці та черговому по частині.