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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:24
Україна вперше виробить одразу 10 одиниць 155-мм САУ «Богдана» вже цього місяця, — Зеленський.
Надалі планується нарощування обсягів виробництва.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:25
Игорь Алексеевич написав:
Надо было инвесторов приглашать ещё в 14 году с миним. для них налогообл. Чем больше бы их было, тем больше они бы своё имущ. страховали, создавали раб. места, страна бы начинала финан. и эконом. развиваться. Надо было создавать эконом. чудо в стране и не боятся, что мы мало налогов при этом будем иметь или мало дают откатов. А теперь нам предложат на восстановление кредиты и мы вообще уйдём в глубокий минус на долгие годы.
Будет страна - должник.
Ви самі як підприємець зараз пишите чи згадуєте молодість?
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sens
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:28
vitaliiangel написав: GALeon написав:
Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.
Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Кросівоє...
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Bobua
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:29
Bobua халва
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vitaliiangel
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:31
vitaliiangel написав:
Україна вперше виробить одразу 10 одиниць 155-мм САУ «Богдана» вже цього місяця, — Зеленський.
Надалі планується нарощування обсягів виробництва.
Це досить непоганий темп. Особливо якщо дають «1млн снарядів». Проте мені неподобається оцей «3.14стьош» від посадових осіб. Закінчується він завжди погано.
Я не дивлюсь телік, але кажуть напередодні прильоту в Чернігові, по теліку показали відео як «туди» прибула спасальна техніка мнс чи типу того . Кажуть саме це місце показували. Я не дивився, слова чернігівців знайомих.
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Hotab
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:36
_hunter написав: sens написав: Banderlog написав:
Мораторій на зняття може бути
наскільки це буде токсично для суспільства ? якщо міністр анонсує 4 хуліярда баксів в Україні забрали з бюджету , тільки чому не писати 160 млрд гривень , ми ж не США чи КАНАДА , де долар є платіжним засобом . Якщо ВСІ вклади заморозити , отримаємо тригер для фінального Майдану , тих хто залишився у не попав в рядах 650000 ухилянтів з-за кордону
Это все очень эпично и грозно звучит, но давайте посмотрим на близкие по стилю управления страны: например Северную Корею, Иран... Совок с ихними сберкнижками -- кто там у них майдани(т/л)?
Всі неелої на фронтах, а тили Майданом погрожують... Такі смішні.
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Bobua
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:40
Hotab написав:
Проте мені неподобається оцей «3.14стьош» від посадових осіб.
какая тебя вдруг собака покусала, ты же был за политику партии?
Hotab написав:
Я не дивлюсь телік,
только каким то чудом твои мысли скопированы с марафона. Ну кроме последней.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:42
vitaliiangel
какая тебя вдруг собака покусала, ты же был за политику партии?
Це партія мої думки копіює.
Що б там у мене з ким не співпадало, це не означає що я не можу критикувати.
Я і Успіха люблю як захисника. Але все одно порю його ремнем як сина, який перехожим дістає і показує, невихований такий..
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:46
Hotab написав: Дюрі-бачі написав:
А могли повісити перед носом "морковку" демобілізації через 36 місяців...
Ніхто не ризикне приймати закон про ДМБ, якщо ще не бачать результатів мобілізації.
Доля ДМБ успіха в ефективності цього закону. Буде муха на заміну снаряд буде так само чистий, і завантажений вночі теж не гірше - буде розмова про дембель.
Але принаймні дати орієнтир?
Напр., “якщо набираємо щомісяця по 50тис осіб -- влітку 2024 матимемо можливість почати демобілізацію для всіх, хто вже має 2.5 років строку. І почнемо...”
Чому це не можна було вписати в закон про мобілізацію? Статтю з обмеженнями.
Востаннє редагувалось Bobua
в Чет 18 кві, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:47
Hotab написав:
Я і Успіха люблю як захисника. Але все одно порю його ремнем як сина,
срочно обследоваться!
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