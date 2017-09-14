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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7746774777487749
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:50

  Успіх написав:Кажу в 100500й раз:
Що саме перше - це ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує!(по спеціальності)
І лише на третьому місці зарплатня/премії!(тут для піхоти/штурмовиків обов'язково і давно треба було додати отих додаткових 70Кгрн! І не за виїзд, а кожного місяця всім, хто в піхоті/штурмовиках!)

70к будуть платить піхоті, та не усій. На лінії бойового зіткнення на ворожій, нейтральній та нашій терріторії ДО ротного опорного пункту. Хоч тут справедливість. Ті хто постійно сидять в інтернеті і ,,снаряди тряпкою протирають,, в 10км від лбз будуть без цих 70к.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:56

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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:01

vitaliiangel


Це капець...

Як країна могла так підсісти на моск.тєлєграм? :x
Bobua
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