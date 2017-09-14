Успіх написав:Кажу в 100500й раз:
Що саме перше - це ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує!(по спеціальності)
І лише на третьому місці зарплатня/премії!(тут для піхоти/штурмовиків обов'язково і давно треба було додати отих додаткових 70Кгрн! І не за виїзд, а кожного місяця всім, хто в піхоті/штурмовиках!)
70к будуть платить піхоті, та не усій. На лінії бойового зіткнення на ворожій, нейтральній та нашій терріторії ДО ротного опорного пункту. Хоч тут справедливість. Ті хто постійно сидять в інтернеті і ,,снаряди тряпкою протирають,, в 10км від лбз будуть без цих 70к.