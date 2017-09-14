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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77477748774977507751>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:50

  Успіх написав:Кажу в 100500й раз:
Що саме перше - це ЧІТКІ ТЕРМІНИ!
Друге - гарантії, що мобілізований попаде туди, куди планує!(по спеціальності)
І лише на третьому місці зарплатня/премії!(тут для піхоти/штурмовиків обов'язково і давно треба було додати отих додаткових 70Кгрн! І не за виїзд, а кожного місяця всім, хто в піхоті/штурмовиках!)

70к будуть платить піхоті, та не усій. На лінії бойового зіткнення на ворожій, нейтральній та нашій терріторії ДО ротного опорного пункту. Хоч тут справедливість. Ті хто постійно сидять в інтернеті і ,,снаряди тряпкою протирають,, в 10км від лбз будуть без цих 70к.
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vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:01

vitaliiangel


Це капець...

Як країна могла так підсісти на моск.тєлєграм? :x
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:11

А все тому, що "треба було читати конституцію"© Маляр))

  detroytred написав:Успіх
Та отож.
В колії нема власного вибору. Не хочеш, хочеш - нікого не колишить.

Будете сильно обурюватися, так і почестей лишать. Залишать тільки примус.

Без європейських цінностей що колгосп з сов'єтами, що демократія немає різниці. Більшість з керувальниками вирішить долю меншини.

Меншину захищають лише оці самі європейські цінності.
От тому з мене досить!
Дістало!©
Дістав весь той бардак!(який тягнувся з перших днів)
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:12

  Bobua написав:vitaliiangel


Це капець...

Як країна могла так підсісти на моск.тєлєграм? :x

кто не хочет создавать свои соц.сети, будет кормить чужие.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:12


Якщо у нас 10-11 млн пенсіонерів, а вони основні глядачи телемарафону згідно цієї таблиці, то зрозуміло, що зезидент не відмовиться від такого джерела охмурєнія свого майбутнього лохторату. Це пздц
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:14

  stm написав:
  lapay написав:Вже неоднаразово приводив поиклад телефонного замінування школи, яка там вірогідність? Але всіх евакуюють. А тут навіть не школа, а одна-єдина Україна. Яке право має Зе, який ні бе, ні ме, так ризикувати долями і життями мільйонів?
Він ніхто, і звуть його ніяк.

Официально Зе избранный на выборах Украины Президент, как бы не хотелось кому бы то ни было иного. И будет исполнять обязанности Президента до вступления нового избранного на выборах Президента.
ООН сила в вашем понимании или заложник орков и Китая орган где есть лишь арена для поговорить?

виполнять то буде він, тільки хто буде визнавати?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:16

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Передать предприятие заруб. инвесторам, то тогда останется только одна табличка Украина, а руководить у власти будут иностранцы.
так це буде не життя, а мрія. Тільки, нажаль, вона нереальна

хто платить, то й і музику замовляє
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:17

flyman
виполнять то буде він, тільки хто буде визнавати?


Ти в знак протесту продаси свої ОВГЗ і зафіксуєш збиток? Чи як буде виглядати твоє «не визнаю»?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:20

  Hotab написав:flyman
виполнять то буде він, тільки хто буде визнавати?


Ти в знак протесту продаси свої ОВГЗ і зафіксуєш збиток? Чи як буде виглядати твоє «не визнаю»?


Не піде в ТЦК. Знову...
Bobua
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