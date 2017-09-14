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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7748774977507751>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:23

  vitaliiangel написав:
Україна вперше виробить одразу 10 одиниць 155-мм САУ «Богдана» вже цього місяця, — Зеленський.
Надалі планується нарощування обсягів виробництва.

це ті, порошенківські?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:33

Оце так поворот!©)))

  Hotab написав:Я і Успіха люблю як захисника
За крок до... :D :D :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:36

#допомогадоліта

Соскін каже, що є варіант допомоги США амуніцією, не баблом
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:39

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Я і Успіха люблю як захисника. Але все одно порю його ремнем як сина,
срочно обследоваться!

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:39


Маруся Звіробій

Я на олдскулі, автомат, так автомат, аби вдома не сидіть. Короч є позиція і робота. Підходимо на точку евака, там чарівна пані, десь мого віку, посміхається нам та каже "Добрий день, я Інесса" чемно встала щоб ми присіли в бліндажі, якось так одразу ж відчуття безпеки підозріло підступило)) Та ми пішли далі. А коли верталися в тому бліндажі зібралось вже троха бійців, а пані щось здається картопельку підігрівала. З ризиків на тих позиціях дрони, скиди і міномети.
Шо я маю вам сказати. На фронт пішли матері. І там є для всіх робота. В кого на що сил стає, той і працює.
А ще, перевірено, коли заходимо працювати на складні ділянки де неочікувано почути жіночий голос, бійці одразу ж видихають, ну якщо тут є дами, значить не все вже й так стресово.
Тому, дякую жінкам на війні. В цій країні, чоловіки тримаються за нас і тим мають величезну непоборну силу та мужність.
...незалежно від того, що вони там самі собі про нас трандять.
9 годин то
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:43

  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:Передать предприятие заруб. инвесторам, то тогда останется только одна табличка Украина, а руководить у власти будут иностранцы.
так це буде не життя, а мрія. Тільки, нажаль, вона нереальна

Чия мрія? Ось у мене в місті є Леоні (автокабеля) зарплата там менше середньої, а у порівнянні, що тут не раз заливають, то взагалі копійки, а робота на конвеєрі у 3 зміни. За аналогічну в Румунії отримують в рази більше.
Коли в Бангладеші швачки почали добиватись зарплати +100$, то власники почали переміщати виробництво в Африку на зарплати +30$. Наш "друг" Ілон Маск звільняє 14 тис. праціників і т.д. А в перспективі люди капіталістам ще менше потрібні будуть.
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:47

  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Проте мені неподобається оцей «3.14стьош» від посадових осіб.
какая тебя вдруг собака покусала, ты же был за политику партии?
  Hotab написав:Я не дивлюсь телік,
только каким то чудом твои мысли скопированы с марафона. Ну кроме последней.

Якщо ми витягнемо Хотаба з голубої лагуни (тобто зеленої), то рахуй вже життя не зря прожито
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 17:52

  Schmit написав:
  Vadim_ написав:
  Ukrainian написав:Рпв 2015 року нагадати чим закінчився ?

РПВ - то кацапське іпсо , насправді їм потрібен час перегрупуватися і накопичити зброї

А нам час не потрібен, ми такі потужні, шо капець, завтра перемога.


Оценить ситуацию реально слишком сложно без точной информации о вооружениях - наличии, сроках производства, состоянии оставшихся на складах. Одно все знают точно - росия уже производит БК и военную технику, а нам достается от партнеров и гарантов по Будапештскому соглашению.

Только с гарантами случились непонятки - один вообще напал на нас, а второй сдулся, хорошо рассмотрев на второй год масштаб своих обязательств для обеспечения той самой гарантии территориальной целостности України. Без военной помощи США нам не закончить войну на условиях, удовлетворяющим желаниям типичного диванного патриота. Важность такой помощи на исход военного конфликта понимает и кремль, и даже сам путин.

Важное решение в США по Украине будет рассмотрено в ближайшую уже субботу. Каждому украинцу сейчас не до сна. Но переживает и путин. Возможно даже готовит для публикаций себе образ "меня обманули обманщики, а я сало тоже люблю и в душе я тоже украинец".

https://ibb.co/0KZmSB6 :mrgreen: :mrgreen:

Но труднее всего как мне кажется сейчас законодателям США. Они люди и обладают страхами перед смертью, перед непреклонностью и агрессивностью людей с умопомешательством. Свою боевую встречу с кремлевским диктатором они хотят отложить как можно на долгий срок. Завершение военной помощи Украине кажется для многих из них неплохим вариантом. А свое предательство потом они как-то всегда смогут оправдать перед интересующимися. Главное сохранить глобально мир, ведь в таких условиях они чувствуют себя отлично - и бизнес процветает, и инфраструктура развивается, и социум доволен властью. Тишь да гладь способствует еще здоровью.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 18 кві, 2024 18:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Главное сохранить глобально мир,
Так ця задумка кардинально протилежна до
  buratinyo написав:Завершение военной помощи Украине

Історія 1930-х нічому не учить, нажаль...
Якщо гопнику дати гаманець, він не зупиниться і почне просити телефон, годинник і т.д. Здали Крим в 2014 - отримали СВО в 2022, здати тепер 4 області == отримати похід на Одесу і Молдову в найближчому майбутньому...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:02

щоб три рази не вставати

Про страшне ТЦК
Три дні тому , десь між Хмельницьком і Тернополем - зупиняє старшого сина на волонтерському бусі - ДАЇ , перевіряє документи і йде в свою машину типу їх точніше перевірити...
Підходять два ТЦКашника
ТЦК ( дуже акуратно і поважно) - доброї ночі, Ви волонтер?
малий - так
ТЦК ( ще більш спокійно і акуратніше) - А МОЖЕТЕ показати документи?
малий - Так , дає посвідчення волонтера і посвідчення ДФТГ
ТЦК (не беручи документи в руки , таким самим спокійним голосом) - почекайте будь-ласка , ми перевіримо
малий - добре
3-5 хв , підходить ДАЇшник каже все нормально
підходять ТЦКашники , кажуть все нормально , бажають приємної дороги і... ДЯКУЮТЬ старшому за його роботу..
ЗАНАВІС

Сьогодні , я , відвозив сімю з Словянська (мати+2 дочки) на кордон , на підїзді до кордону
ТЦК...куди їдете?
я - відвожу людей на кордон
ТЦК - самі відразу назад чи на кордоні будете когось чекати
я - відразу назад
ТЦК - щасливої дороги..
Занавіс..ніяких бусіків і так далі...
І оповідання третє
Зранку , на роботі - приходять податківці..
Ніяких наїздів(з їх боку, хоча направлення виписане правильно), перевірка підакцизних товарів, перевірили чи марки державні, чи чеки видаються,чи ліцензії в порядку ( перевіряли ніби поверхнево , але я старий воїн , бачив що перевіряють чітко і по ділу) подискутували зі мною про правильність кодування деяких товарів, перевірили парочку чеків( в мене їх валяється десятками , люди не беруть) , а чеки по куаркоду зараз перевірити раз плюнути(хто-коли-де-сума чеку-чим розраховувався покупець-який інтендифікатор операції в НБУ...)
Попили каву і розійшлись....
Отже хоча гетьманцев-рєдіска, але його підлеглі ще людяність не втратили....
budivelnik
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