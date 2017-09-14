Додано: Чет 18 кві, 2024 18:02

Про страшне ТЦК

Три дні тому , десь між Хмельницьком і Тернополем - зупиняє старшого сина на волонтерському бусі - ДАЇ , перевіряє документи і йде в свою машину типу їх точніше перевірити...

Підходять два ТЦКашника

ТЦК ( дуже акуратно і поважно) - доброї ночі, Ви волонтер?

малий - так

ТЦК ( ще більш спокійно і акуратніше) - А МОЖЕТЕ показати документи?

малий - Так , дає посвідчення волонтера і посвідчення ДФТГ

ТЦК (не беручи документи в руки , таким самим спокійним голосом) - почекайте будь-ласка , ми перевіримо

малий - добре

3-5 хв , підходить ДАЇшник каже все нормально

підходять ТЦКашники , кажуть все нормально , бажають приємної дороги і... ДЯКУЮТЬ старшому за його роботу..

ЗАНАВІС



Сьогодні , я , відвозив сімю з Словянська (мати+2 дочки) на кордон , на підїзді до кордону

ТЦК...куди їдете?

я - відвожу людей на кордон

ТЦК - самі відразу назад чи на кордоні будете когось чекати

я - відразу назад

ТЦК - щасливої дороги..

Занавіс..ніяких бусіків і так далі...

І оповідання третє

Зранку , на роботі - приходять податківці..

Ніяких наїздів(з їх боку, хоча направлення виписане правильно), перевірка підакцизних товарів, перевірили чи марки державні, чи чеки видаються,чи ліцензії в порядку ( перевіряли ніби поверхнево , але я старий воїн , бачив що перевіряють чітко і по ділу) подискутували зі мною про правильність кодування деяких товарів, перевірили парочку чеків( в мене їх валяється десятками , люди не беруть) , а чеки по куаркоду зараз перевірити раз плюнути(хто-коли-де-сума чеку-чим розраховувався покупець-який інтендифікатор операції в НБУ...)

Попили каву і розійшлись....

Отже хоча гетьманцев-рєдіска, але його підлеглі ще людяність не втратили....