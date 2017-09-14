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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7748774977507751
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08

Ще б зараз депозити/ОВДП блоканули - було б все пучком!)))

  flyman написав:Соскін каже, що є варіант допомоги США амуніцією, не баблом

Правильно!
Не хотіли йти 2р тому, коли нормально платили, то тепер понабирають ухилянтів - дадуть амуніцію і вперед за Батьківщину!
Може і пайок вріжуть, будете сосновий сік сосати, а не бюджетну цицю! :lol: :mrgreen:

Все буде Україна! :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
  GALeon написав:Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek

Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.

Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.

Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.

Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.





Кросівоє...

Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:12

  feecold написав:Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:

Хорошие знания. Даже спрашивать не пришлось про города )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:16

  stm написав:
  feecold написав:Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:

Хорошие знания. Даже спрашивать не пришлось про города )))

Логическое мышление нужно включать и знания географии.
А включать "дурака" такое себе. Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф? :mrgreen:
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:22

Патріотичненько))

  feecold написав:Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так.
Тут всі свої, тож не соромтесь! :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:29

  feecold написав:
  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
uote="5714060:GALeon"]Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek

Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.

Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.

Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.[/quote


Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.





Кросівоє...

Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:


Японія попросила.
У них там власний інтерес... :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:43

  Успіх написав:
  feecold написав:Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так.
Тут всі свої, тож не соромтесь! :D

Вас так багато сьогодні. Хоч 10 снарядів за сьогодні протерли? За 100к+30к. Як платник податків цікавлюсь.
alex lem
 
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  #<1 ... 7748774977507751
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