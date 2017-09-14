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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08
flyman написав:
Соскін каже, що є варіант допомоги США амуніцією, не баблом
Правильно!
Не хотіли йти 2р тому, коли нормально платили, то тепер понабирають ухилянтів - дадуть амуніцію і вперед за Батьківщину!
Може і пайок вріжуть, будете сосновий сік сосати, а не бюджетну цицю!
Все буде Україна!
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Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08
Bobua написав: vitaliiangel написав: GALeon написав:
Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.
Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Кросівоє...
Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин
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Додано: Чет 18 кві, 2024 18:16
stm написав: feecold написав:
Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин
Хорошие знания. Даже спрашивать не пришлось про города )))
Логическое мышление нужно включать и знания географии.
А включать "дурака" такое себе. Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
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Додано: Чет 18 кві, 2024 18:22
feecold написав:
Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так.
Тут всі свої, тож не соромтесь!
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Додано: Чет 18 кві, 2024 18:29
feecold написав: Bobua написав: vitaliiangel написав:
uote="5714060:GALeon"]Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.[/quote
Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Кросівоє...
Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин
Японія попросила.
У них там власний інтерес...
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Bobua
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Додано: Чет 18 кві, 2024 18:43
Успіх написав: feecold написав:
Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так.
Тут всі свої, тож не соромтесь!
Вас так багато сьогодні. Хоч 10 снарядів за сьогодні протерли? За 100к+30к. Як платник податків цікавлюсь.
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