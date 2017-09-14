flyman написав:Соскін каже, що є варіант допомоги США амуніцією, не баблом
Правильно! Не хотіли йти 2р тому, коли нормально платили, то тепер понабирають ухилянтів - дадуть амуніцію і вперед за Батьківщину! Може і пайок вріжуть, будете сосновий сік сосати, а не бюджетну цицю!
GALeon написав:Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.
Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Кросівоє...
Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин
vitaliiangel написав: uote="5714060:GALeon"]Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek
Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.
Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.
Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.[/quote
Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.
Кросівоє...
Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин
detroytred написав:Стосовно саме співвідношення є нюанс: оті 10 орків це поки в основному шлак, який поки є в них і який вони пускають в розхід. Тобто основних вояків вони поки мають змогу берегти. В основному.
Якщо вони виявилися придатними до війни то могли би і дороги до нафтових свердловин в Заполяр'ї будувати.
detroytred написав:А у нас навпаки. Я от дивлюсь біографії загиблих наших ... так там здебільшого міцні чолов'яги, які займалися образно від горного туризму, полюваням-рибалкою і до кікбоксингу. Їм на заміну новий закон відправить кого? Образно -- ув'язнених та тепер не обмежено придатних.
В нас іде дронізація всього і посилення арти. Богдан зробили 10 шт. Цезарів Франція робить 8. Таким чином за місяць повнокровний 155 артдивізіон. Приїдуть касетні снаряди з СЩА (яких кілька мільйонів на зберіганні) - та перестріляти 5 млн. орків за кілька років - не буде видаватися якоюсь страшною цифрою. https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/18/7451824/
Так я саме на це і звертаю увагу. Що буде метою партнерів, щоб ми перестріляли 5 млн. орків, то так нас і забезпечать зброєю -- щоб ми перестріляли 5 млн. орків. Поки нема. А касетні мільйони снарядів та інші плюшки на зберіганні в партнерів є.
Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох". Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.