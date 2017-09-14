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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77497750775177527753>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08

Ще б зараз депозити/ОВДП блоканули - було б все пучком!)))

  flyman написав:Соскін каже, що є варіант допомоги США амуніцією, не баблом

Правильно!
Не хотіли йти 2р тому, коли нормально платили, то тепер понабирають ухилянтів - дадуть амуніцію і вперед за Батьківщину!
Може і пайок вріжуть, будете сосновий сік сосати, а не бюджетну цицю! :lol: :mrgreen:

Все буде Україна! :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:08

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
  GALeon написав:Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek

Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.

Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.

Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.

Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.





Кросівоє...

Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:12

  feecold написав:Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:

Хорошие знания. Даже спрашивать не пришлось про города )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:16

  stm написав:
  feecold написав:Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:

Хорошие знания. Даже спрашивать не пришлось про города )))

Логическое мышление нужно включать и знания географии.
А включать "дурака" такое себе. Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф? :mrgreen:
feecold
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:22

Патріотичненько))

  feecold написав:Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так.
Тут всі свої, тож не соромтесь! :D
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:29

  feecold написав:
  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
uote="5714060:GALeon"]Украина, возможно, только что пересекла ядерную красную линию путина, - Newsweek

Издание пишет, что Украина с помощью БПЛА атаковала загоризонтный радар 29B6 "Контейнер" в городе Ковилкино Республики Мордовия.

Этот удар является возможным нарушением одной из красных линий для использования ядерного оружия - "срыв ответных действий ядерных сил", согласно формулировке указа кремля, подписанного путиным в 2020 году, пишет Newsweek.

Украина официально не подтверждала информацию об ударе по радару.[/quote


Нет давно никаких красных линий. Конечно Запад может разозлиться и прислать несколько систем пэтриот или эскадрилью ф16 сверхзапланированных. Думаете, будут за нас воевать или предоставят все необходимое для обороны, в случае ядерного удара? Если нет, какие тогда механизмы сдерживания. Ну выразят озабоченность.





Кросівоє...

Это какое то фуфло. Южно-Сахалинск в центре о. Сахалин :mrgreen:


Японія попросила.
У них там власний інтерес... :mrgreen:
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:43

  Успіх написав:
  feecold написав:Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так.
Тут всі свої, тож не соромтесь! :D

Вас так багато сьогодні. Хоч 10 снарядів за сьогодні протерли? За 100к+30к. Як платник податків цікавлюсь. Товариш двічі поранений з 110-ї казав треба їм хвахівці. Ще 70к буде в +.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Стосовно саме співвідношення є нюанс: оті 10 орків це поки в основному шлак, який поки є в них і який вони пускають в розхід. Тобто основних вояків вони поки мають змогу берегти. В основному.

Якщо вони виявилися придатними до війни то могли би і дороги до нафтових свердловин в Заполяр'ї будувати.
  detroytred написав:А у нас навпаки.
Я от дивлюсь біографії загиблих наших ... так там здебільшого міцні чолов'яги, які займалися образно від горного туризму, полюваням-рибалкою і до кікбоксингу.
Їм на заміну новий закон відправить кого? Образно -- ув'язнених та тепер не обмежено придатних.

В нас іде дронізація всього і посилення арти.
Богдан зробили 10 шт. Цезарів Франція робить 8. Таким чином за місяць повнокровний 155 артдивізіон. Приїдуть касетні снаряди з СЩА (яких кілька мільйонів на зберіганні) - та перестріляти 5 млн. орків за кілька років - не буде видаватися якоюсь страшною цифрою.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/18/7451824/
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:32

  Бетон написав:
  vitaliiangel написав:
  Hotab написав:Проте мені неподобається оцей «3.14стьош» від посадових осіб.
какая тебя вдруг собака покусала, ты же был за политику партии?
  Hotab написав:Я не дивлюсь телік,
только каким то чудом твои мысли скопированы с марафона. Ну кроме последней.

Якщо ми витягнемо Хотаба з голубої лагуни (тобто зеленої), то рахуй вже життя не зря прожито

Перепиши мені варшавський, буду топити за кого скажеш. :oops:
(Мазератті від СТМ вже є) :oops:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:34

  Denik написав: Приїдуть касетні снаряди з СЩА (яких кілька мільйонів на зберіганні) - та перестріляти 5 млн. орків за кілька років - не буде видаватися якоюсь страшною цифрою.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/18/7451824/

Так я саме на це і звертаю увагу.
Що буде метою партнерів, щоб ми перестріляли 5 млн. орків, то так нас і забезпечать зброєю -- щоб ми перестріляли 5 млн. орків.
Поки нема.
А касетні мільйони снарядів та інші плюшки на зберіганні в партнерів є.

Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох".
Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.

Тобто гадання...
Достатніх аргументів поки нема.
detroytred
 
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  #<1 ... 77497750775177527753>
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