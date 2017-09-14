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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7750775177527753>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:47

Наша постійна рубрика: Фантазії/казочки/байки))

  alex lem написав:
  Успіх написав:
  feecold написав:Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так.
Тут всі свої, тож не соромтесь! :D

Вас так багато сьогодні. Хоч 10 снарядів за сьогодні протерли? За 100к+30к. Як платник податків цікавлюсь. Товариш двічі поранений з 110-ї казав треба їм хвахівці. Ще 70к буде в +.

Як платнику податків доповідаю! :D
(Снаряди я не мию, в мене інша спеціальність)
В нас тут в середньому виходить +/-60К премії + 20К зарплати, так як премію рахують за дні "виїзд на вогневу/перебування на вогневій"!
А далі, подробиць про ведення і активність бою написати не можу - не маємо права таке розголошувати!
Просто скажу, що роботи тут менше, ніж там, де ми були під Кавуновим містом))
Там, то бували дні, що повне БК йшло за добу! :shock:
Але, навіть, при такій інтенсивності бою - є час на форум в переривах між вогнем :lol:
Бо можна і що 20-30хв бігати з бліндажу до гармати, кидати 2-4-6 снарядів і уйопувати...
А можна і 1-2снаряди кинути за 5годин, а решта часу вам тут набридати :lol:


Ну і ще це перекину сюди >>>>>>>
  dimo_0n написав:
  Bobua написав:На нулі 200тис нема.

https://24tv.ua/sirskiy-maye-virishiti- ... i_n2491518
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.

Але!
Наприклад 100тис людей могло брати участь у БД за 2р.+ війни - 300днів,
а інших, наприклад 50тис - 500днів
а ще інщих 150тис - могли брати участь лише 50-100днів за 2роки повномасштабної...

А ще скільки з тих загалом 300тис - ще скільки з них "пропали безвісти"?

Тож - не все так однозначно!©

п.с.
От, наприклад - в мене, за майже 26міс. повномасштабної війни ~ 17міс. участі в БД! Це по документах/офіційно!
По факту - трохи більше.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох".
Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.

Тобто гадання...
Достатніх аргументів поки нема.

Які гадання?
Переходимо на новий штат - де в кожній бригаді вже батальйон безпілотників - і це відкрита інформація.
Вже майно додаткове під це все хазяйство закоповується та вже частково отримане.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:58

Це точно війна за виживання?

*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту".
https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html

Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д.
А не на зброю.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:04

  alex lem написав:Товариш двічі поранений з 110-ї казав треба їм хвахівці. Ще 70к буде в +.
Нам теж треба хфахівців, хоч обмежено-напівпридатних))
Хоч з погано приклеєною сітківкою, хоч "поізносівшогося літуна", хоч плоскостопого НАДважливого бізнесмена))
Приймемо всіх!!!
  detroytred написав:знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні
Поки десь гарно зберігаються касетні снаряди, то по нас періодично(майже кожен день) гарненько прилітають і "тріскотять" касетні снаряди ворога!
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:05

  Denik написав:
  detroytred написав:Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох".
Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.

Тобто гадання...
Достатніх аргументів поки нема.

Які гадання?
Переходимо на новий штат - де в кожній бригаді вже батальйон безпілотників - і це відкрита інформація.
Вже майно додаткове під це все хазяйство закоповується та вже частково отримане.

І?
Це дорівнює *винаходу пороху*?
*"Нам потрібно шукати цей вихід, нам потрібно знайти цей порох, швидко його освоїти і використати для якнайшвидшої перемоги. Тому що рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що у нас просто не вистачить людей, щоб воювати", – каже він.

Кому вірити Вам чи Залужному?
В мордорі теж є і касетні снаряди, і безпілотники, і РЕБ, і т.д.

За рахунок чого перемагати?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:06

  Denik написав:
  detroytred написав:Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох".
Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.

Тобто гадання...
Достатніх аргументів поки нема.

Які гадання?
Переходимо на новий штат - де в кожній бригаді вже батальйон безпілотників - і це відкрита інформація.
Вже майно додаткове під це все хазяйство закоповується та вже частково отримане.

Якщо читати Сергія Флеша то узькі не стоять на місті. А завдяки комплектуючим з Китаю розвивають РЕБ. Може так стане що батальйони безпілотників з вундервафлі (як Байрактари) стануть мало корисні.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ВРП закрила справу судді, який перевищив швидкість, наїхав на поліцейського і втік з місця подій

"У підсумку члени Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков, Віталій Саліхов і Олена Ковбій не дійшли згоди про звільнення Ковганича. Їм не вистачило голосів. Однак вистачило голосів, щоб підтримати пропозицію іншого члена Дисциплінарної палати Сергія Бурлакова щодо закриття дисциплінарного провадження стосовно Ковганича через відсутність доказів скоєних правопорушень у його діях.

При цьому варто зазначити, що в грудні 2023 року поліцейського Олександра Рибалка, який затримав суддю, звільнили з посади. Суд визнав його винним у перевищенні службових обов’язків і засудив правоохоронця до трьох років випробувального терміну"

https://inforesist.org/ua/vrp-zakrila-spravu-suddi-yakij-perevishhiv-shvidkist-naihav-na-policzejskogo-i-vtik-z-misczya-podij/
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:Приїдуть касетні снаряди з СЩА (яких кілька мільйонів на зберіганні)
Ви дорослий, а все казками живете. І Петріотів є 1100, і Ф-16 в світі дівати нікуди бо міняють. старі вже, і Абрамси у пустелі ржавіють.. а по факту
Україна в червні отримає перші снаряди з чеської ініціативи боєприпасів – Фіала

Щось всі рішення передвигаються на червень, до великої конференції у Швейцарії :(
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:10

  Hotab написав:Успіх

Одна справа, що звільнився, бо вже здоров'я не дозволяє

Я ж оце і буду тобі казати. Щодня. :lol:


Інша річ, якщо б ти фото-докази тут виклав, що справді воював, то...

Там дітей поряд нема з тобою?
Я тобі в Лс «фотодоказ» кину… :oops:

ты бурсака вторая учётка или адвокат?
отвечай за свои поступки ,
почему так рано списался в Украине но пригоден в Африке под эгидой ООН?
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:15

  Успіх написав:А можна і 1-2снаряди кинути за 5годин, а решта часу вам тут набридати
вот так?
vitaliiangel
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