feecold написав:Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф?
Так. Тут всі свої, тож не соромтесь!
Вас так багато сьогодні. Хоч 10 снарядів за сьогодні протерли? За 100к+30к. Як платник податків цікавлюсь. Товариш двічі поранений з 110-ї казав треба їм хвахівці. Ще 70к буде в +.
Як платнику податків доповідаю! (Снаряди я не мию, в мене інша спеціальність) В нас тут в середньому виходить +/-60К премії + 20К зарплати, так як премію рахують за дні "виїзд на вогневу/перебування на вогневій"! А далі, подробиць про ведення і активність бою написати не можу - не маємо права таке розголошувати! Просто скажу, що роботи тут менше, ніж там, де ми були під Кавуновим містом)) Там, то бували дні, що повне БК йшло за добу! Але, навіть, при такій інтенсивності бою - є час на форум в переривах між вогнем Бо можна і що 20-30хв бігати з бліндажу до гармати, кидати 2-4-6 снарядів і уйопувати... А можна і 1-2снаряди кинути за 5годин, а решта часу вам тут набридати
detroytred написав:Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох". Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.
Тобто гадання... Достатніх аргументів поки нема.
Які гадання? Переходимо на новий штат - де в кожній бригаді вже батальйон безпілотників - і це відкрита інформація. Вже майно додаткове під це все хазяйство закоповується та вже частково отримане.
*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту". https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html
Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д. А не на зброю.
detroytred написав:Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох". Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.
Тобто гадання... Достатніх аргументів поки нема.
Які гадання? Переходимо на новий штат - де в кожній бригаді вже батальйон безпілотників - і це відкрита інформація. Вже майно додаткове під це все хазяйство закоповується та вже частково отримане.
І? Це дорівнює *винаходу пороху*? *"Нам потрібно шукати цей вихід, нам потрібно знайти цей порох, швидко його освоїти і використати для якнайшвидшої перемоги. Тому що рано чи пізно ми зіткнемося з тим, що у нас просто не вистачить людей, щоб воювати", – каже він.
Кому вірити Вам чи Залужному? В мордорі теж є і касетні снаряди, і безпілотники, і РЕБ, і т.д.
detroytred написав:Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох". Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.
Тобто гадання... Достатніх аргументів поки нема.
Які гадання? Переходимо на новий штат - де в кожній бригаді вже батальйон безпілотників - і це відкрита інформація. Вже майно додаткове під це все хазяйство закоповується та вже частково отримане.
Якщо читати Сергія Флеша то узькі не стоять на місті. А завдяки комплектуючим з Китаю розвивають РЕБ. Може так стане що батальйони безпілотників з вундервафлі (як Байрактари) стануть мало корисні.
ВРП закрила справу судді, який перевищив швидкість, наїхав на поліцейського і втік з місця подій
"У підсумку члени Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя Сергій Бурлаков, Віталій Саліхов і Олена Ковбій не дійшли згоди про звільнення Ковганича. Їм не вистачило голосів. Однак вистачило голосів, щоб підтримати пропозицію іншого члена Дисциплінарної палати Сергія Бурлакова щодо закриття дисциплінарного провадження стосовно Ковганича через відсутність доказів скоєних правопорушень у його діях.
При цьому варто зазначити, що в грудні 2023 року поліцейського Олександра Рибалка, який затримав суддю, звільнили з посади. Суд визнав його винним у перевищенні службових обов’язків і засудив правоохоронця до трьох років випробувального терміну"