Додано: Чет 18 кві, 2024 19:47

alex lem написав: Успіх написав: feecold написав: Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф? Трусы у меня украинские, нужен фото-пруф? Так.

Тут всі свої, тож не соромтесь! Так.Тут всі свої, тож не соромтесь!

Вас так багато сьогодні. Хоч 10 снарядів за сьогодні протерли? За 100к+30к. Як платник податків цікавлюсь. Товариш двічі поранений з 110-ї казав треба їм хвахівці. Ще 70к буде в +. Вас так багато сьогодні. Хоч 10 снарядів за сьогодні протерли? За 100к+30к. Як платник податків цікавлюсь. Товариш двічі поранений з 110-ї казав треба їм хвахівці. Ще 70к буде в +.

dimo_0n написав: Bobua написав: На нулі 200тис нема. На нулі 200тис нема.

https://24tv.ua/sirskiy-maye-virishiti- ... i_n2491518

Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.



Як платнику податків доповідаю!(Снаряди я не мию, в мене інша спеціальність)В нас тут в середньому виходить +/-60К премії + 20К зарплати, так як премію рахують за дні "виїзд на вогневу/перебування на вогневій"!А далі, подробиць про ведення і активність бою написати не можу - не маємо права таке розголошувати!Просто скажу, що роботи тут менше, ніж там, де ми були під Кавуновим містом))Там, то бували дні, що повне БК йшло за добу!Але, навіть, при такій інтенсивності бою - є час на форум в переривах між вогнемБо можна і що 20-30хв бігати з бліндажу до гармати, кидати 2-4-6 снарядів і уйопувати...А можна і 1-2снаряди кинути за 5годин, а решта часу вам тут набридатиНу і ще це перекину сюди >>>>>>>Але!Наприклад 100тис людей могло брати участь у БД за 2р.+ війни - 300днів,а інших, наприклад 50тис - 500дніва ще інщих 150тис - могли брати участь лише 50-100днів за 2роки повномасштабної...А ще скільки з тих загалом 300тис - ще скільки з них "пропали безвісти"?Тож - не все так однозначно!©п.с.От, наприклад - в мене, за майже 26міс. повномасштабної війни ~ 17міс. участі в БД! Це по документах/офіційно!По факту - трохи більше.