detroytred написав:*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту". https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html
Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д. А не на зброю.
може, нема кому працювати на станках це ж не піймав HR/BK напівпридатного Василя на вулиці, а через три дні він має ЦОС (цивільна облікова спеціальність) слюсар 3й розряду і точить гайки з ранку до забора.
detroytred написав:*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту". https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html
Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д. А не на зброю.
може, нема кому працювати на станках це ж не піймав HR/BK напівпридатного Василя на вулиці, а через три дні він має ЦОС (цивільна облікова спеціальність) слюсар 3й розряду і точить гайки з ранку до забора.
Камишін вказав на гроші, а не на людей. То звідки взнати реальність?
detroytred написав:*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту". https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html
Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д. А не на зброю.
може, нема кому працювати на станках це ж не піймав HR/BK напівпридатного Василя на вулиці, а через три дні він має ЦОС (цивільна облікова спеціальність) слюсар 3й розряду і точить гайки з ранку до забора.
Камишін вказав на гроші, а не на людей. То звідки взнати реальність?
а ти як думаєш? або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі
detroytred написав:Україна занадто велика і потужна для Мордора. І він її апріорі не може перемогти.
вы же не знаете что они считают победой? вернуть чивокуню на трон, вполне возможно. Оккупировать что то (кроме того что уже под оккупацией) думаю нет. Они избегают оккупации обл.центров, где много бюджетников и пенсов, куда надо вливать триллионы. Я всё так же думаю территории им не нужны и даже токсичны. Разрушить Харьков/Чернигов им вполне под силу. То есть без конкретизации любые прогнозы ни о чём.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:а ти як думаєш? або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі
Тобто проблема у грошах? А як же бруківка і т.д.? А як же покупки нових та ін. авто тощо? Тобто заробітки не просто на хліб, а на хліб з хорошим таким маслом. При війні на виживання.
detroytred написав:Україна занадто велика і потужна для Мордора. І він її апріорі не може перемогти.
вы же не знаете что они считают победой? вернуть чивокуню на трон, вполне возможно. Оккупировать что то кроме того что уже под оккупацией думаю нет. Они избегают оккупации обл.центров, где много бюджетников и пенсов, куда надо вливать триллионы. Разрушить Харьков/Чернигов им под силу.
И твою коммерцию также разрушать, с чего харчеватся будешь ? С чего 3-ю дискотеку заправлять будешь ?
или мальчик ... девочка ... какая в попу разница ... от кадыровцев