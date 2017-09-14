RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 77517752775377547755>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:18

Vadim_
Що скажещь по Чернігову ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9497
З нами з: 31.08.09
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:21

  detroytred написав:як навіть з оцима 5 пріоритетами Залужний бачить перемогу?

https://news.finance.ua/ua/u-kytai-proh ... -viyni-zmi
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23058
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:22

  detroytred написав:*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту".
https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html

Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д.
А не на зброю.

може, нема кому працювати на станках
це ж не піймав HR/BK напівпридатного Василя на вулиці, а через три дні він має ЦОС (цивільна облікова спеціальність) слюсар 3й розряду і точить гайки з ранку до забора.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34723
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:24

  flyman написав:
  detroytred написав:*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту".
https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html

Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д.
А не на зброю.

може, нема кому працювати на станках
це ж не піймав HR/BK напівпридатного Василя на вулиці, а через три дні він має ЦОС (цивільна облікова спеціальність) слюсар 3й розряду і точить гайки з ранку до забора.

Камишін вказав на гроші, а не на людей.
То звідки взнати реальність?
detroytred
 
Повідомлень: 28193
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:24

  pesikot написав:Vadim_
Що скажещь по Чернігову ?

Шо я можу сказати :? , я у Дніпрі , у день були вибухи .....
Vadim_
Аватар користувача
 
Заблокований
Повідомлень: 3120
З нами з: 23.05.14
Подякував: 603 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:29

  detroytred написав:
  flyman написав:
  detroytred написав:*Він зауважив, що спроможність українського ОПК становить близько $20 млрд, при цьому Україна має лише $6 млрд на закупівлю озброєння. Камишін пояснив, що це означає, що працює лише третина усіх станків, які наявні в країні, "бо грошей не вистачає, щоб забезпечити замовленнями решту".
https://tsn.ua/ukrayina/persha-krayina- ... 60666.html

Це якийсь сюр, коли кошти витрачаються на ремонти кабінетів і т.д.
А не на зброю.

може, нема кому працювати на станках
це ж не піймав HR/BK напівпридатного Василя на вулиці, а через три дні він має ЦОС (цивільна облікова спеціальність) слюсар 3й розряду і точить гайки з ранку до забора.

Камишін вказав на гроші, а не на людей.
То звідки взнати реальність?

а ти як думаєш?
або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34723
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2771 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:37

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:як навіть з оцима 5 пріоритетами Залужний бачить перемогу?

https://news.finance.ua/ua/u-kytai-proh ... -viyni-zmi

Теж цілком слушна думка.

Стратегічно так і повинно статися.
Україна занадто велика і потужна для Мордора. І він її апріорі не може перемогти.

Але лунає й навіть отаке:
*"Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє, інші держави будуть атаковані", — заявив Зеленський.*
https://expres.online/podrobitsi/zelens ... rati-viynu
detroytred
 
Повідомлень: 28193
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:42

  detroytred написав:Україна занадто велика і потужна для Мордора. І він її апріорі не може перемогти.
вы же не знаете что они считают победой? вернуть чивокуню на трон, вполне возможно. Оккупировать что то (кроме того что уже под оккупацией) думаю нет. Они избегают оккупации обл.центров, где много бюджетников и пенсов, куда надо вливать триллионы. Я всё так же думаю территории им не нужны и даже токсичны. Разрушить Харьков/Чернигов им вполне под силу. То есть без конкретизации любые прогнозы ни о чём.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 18 кві, 2024 20:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23058
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2395 раз.
Подякували: 3338 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:43

  flyman написав:а ти як думаєш?
або найняти на мінімалку Васю точити високотехнолігічного днона напильником хтось має заробляти гроші в щоб бюджеті водилося бабло, бо воюєм за свої, крім того що 8-10 працюючих в тилу на 1го Успіха, ще 8-10 в працюючих в тилу на 1го цмудильщика бюджетної сісі

Тобто проблема у грошах?
А як же бруківка і т.д.?
А як же покупки нових та ін. авто тощо?
Тобто заробітки не просто на хліб, а на хліб з хорошим таким маслом.
При війні на виживання.
detroytred
 
Повідомлень: 28193
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 20:47

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Україна занадто велика і потужна для Мордора. І він її апріорі не може перемогти.
вы же не знаете что они считают победой? вернуть чивокуню на трон, вполне возможно. Оккупировать что то кроме того что уже под оккупацией думаю нет. Они избегают оккупации обл.центров, где много бюджетников и пенсов, куда надо вливать триллионы. Разрушить Харьков/Чернигов им под силу.

И твою коммерцию также разрушать, с чего харчеватся будешь ?
С чего 3-ю дискотеку заправлять будешь ?

или мальчик ... девочка ... какая в попу разница ...
от кадыровцев
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9497
З нами з: 31.08.09
Подякував: 534 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 77517752775377547755>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lapay і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 23970
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 184583
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 610666
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.