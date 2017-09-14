detroytred написав:Хоча. І тут нестиковка. До якої думки прислухатися? Бо Залужний казав, що для кардинальних змін потрібно накшалт "винайти порох". Казав, знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні.
Тобто гадання... Достатніх аргументів поки нема.
Які гадання? Переходимо на новий штат - де в кожній бригаді вже батальйон безпілотників - і це відкрита інформація. Вже майно додаткове під це все хазяйство закоповується та вже частково отримане.
Штат батальйон це понятно, була рота а стало по штату батальйон, можно і 2 батальйони зробити по штату)
detroytred написав:Україна занадто велика і потужна для Мордора. І він її апріорі не може перемогти.
вы же не знаете что они считают победой? вернуть чивокуню на трон, вполне возможно. Оккупировать что то (кроме того что уже под оккупацией) думаю нет. Они избегают оккупации обл.центров, где много бюджетников и пенсов, куда надо вливать триллионы. Я всё так же думаю территории им не нужны и даже токсичны. Разрушить Харьков/Чернигов им вполне под силу. То есть без конкретизации любые прогнозы ни о чём.
Так власне про це і мова. Про третій аспект -- що таке перемога, що таке поразка. Для нас,для України визначитися.
Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою. https://t.me/fighter_bomber/16385 Штошш... прикро, звісно, проте сьогодні Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів, а також щось мені підказує, що Ф-16 тепер ми отримаємо раніше.
buratinyo написав:Главное сохранить глобально мир,
Так ця задумка кардинально протилежна до
buratinyo написав:Завершение военной помощи Украине
Історія 1930-х нічому не учить, нажаль... Якщо гопнику дати гаманець, він не зупиниться і почне просити телефон, годинник і т.д. Здали Крим в 2014 - отримали СВО в 2022, здати тепер 4 області == отримати похід на Одесу і Молдову в найближчому майбутньому...
Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.
Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.
Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.
detroytred написав:Про третій аспект -- що таке перемога, що таке поразка. Для нас,для України визначитися.
ПреЗЕдент ясно пояснив, що справжня перемога України включає як мінімум 3 основні групи: 1. Повернення всіх територій. 2. Отримання достатньо коштів (трильйони доларів) для відбудови України до рівня Польщі. 3. Забезпечення впевненості в безпеці, а це як мінімум вступ в НАТО, а краще знищення всієї фашиської влади москалів.
detroytred написав:Про третій аспект -- що таке перемога, що таке поразка. Для нас,для України визначитися.
ПреЗЕдент ясно пояснив, що справжня перемога України включає як мінімум 3 основні групи: 1. Повернення всіх територій. 2. Отримання достатньо коштів (трильйони доларів) для відбудови України до рівня Польщі. 3. Забезпечення впевненості в безпеці, а це як мінімум вступ в НАТО
Це зрозуміло. Я мав на увазі за яку максимально допустиму ціну.
Бо, наприклад, мета -- купити Феррарі. Чудова, можлива, реальна. За умови продажу ще і нирки.
Тобто уточнення потрібне - за яку ціну? І це необхідно визначити. Одразу. Ніж ставити мету, йти до мети. Бо потім Феррарі є, а нирки нема. І питання можуть зайві виникнути. Навіщо йшли до цієї мети.
Бо поки громадяни не хочуть усього навсього лише працювати без прибутку, вже не кажучи про за трудодні. А віддати нирку схочуть, зможуть?
detroytred Ну громадян просто заставлять віддати ,,нирку,, тобто життя. Бо так треба. А ,,батько,, України в Києві в школу з вивченням івриту поїхав поздоровити тутешніх богоізбранних з Пурімом. Телемарафон ось показує.
Аргентина подала заявку на вступ в НАТО в якості глобального партнера. Про це повідомив міністр оборони Аргентини Луїс Петрі. До НАТО входять 32 держави. Ще понад з 40 країнами альянс підтримує партнерські відносини. Серед них Україна Вірменія, Грузія, Ізраїль, ОАЕ та інші. https://podrobnosti.ua/2479443-argentin ... tnera.html
detroytred написав:Бо, наприклад, мета -- купити Феррарі. Чудова, можлива, реальна. За умови продажу ще і нирки.
Неправильна постановка питання, головне знайти спонсора, який оплатить це Ферарі.
А коли ти сам став спонсором (ослаблення Мордора)? Навіть прямим текстом так і озвучено було по суті. Що доки..., то поки не гинуть їх солдати.
Хоть і альтернативи їм не стати не було, отже українці повинні захищатися хоч так, хоч так. Але є змога обрати до якої межі. Тобто чим все ж таки можна поступитися, аби припинити. Як у Мінську.
Про максимальну ціну мови нема взагалі. В Мордора максимальну ціну бачили (на початку війни лунало 100 чи 200 тис.), бачимо, а в себе?
Поясню в чому фокус: Якщо чітко визначити, що ціна будь-яка, тобто до Перемоги, то миттєво зникне оця чушь про прибуток, бронь, відстрочки, і т.д., рішення місцевих чиновників, а не військових ........
Якщо ж визначити інакше, то про яку Феррарі може бути мова? Беремо Ланос. По гаманцю.