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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7752775377547755
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:44

  Bobua написав:Японія попросила.
У них там власний інтерес... :mrgreen:

Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю.
Це як депутани, читають одні й самі літери конституції та законів, як і головний юридичний комітет та опубліковані останнім матеріали на сайті ВР про протиріччя прийнятих законів нормам Конституції, міжнародних конвенкцій тощо, розуміється, як кому вигідно з депутанів на даний момент, а не як має бути згідно із законом.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо чітко визначити, що ціна будь-яка, тобто до Перемоги, то миттєво зникне оця чушь про прибуток, бронь, відстрочки, і т.д., рішення місцевих чиновників, а не військових

Можна чітко визначити, що ціна Перемоги це до 10% рейтингу, щоб було менше, ніж у Пороха. Зараз вже 20%, а на початку вторгнення було 70%. Так що не довго залишилось до остаточної Перемоги, перемоги здорового глузду.
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