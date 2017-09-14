Bobua написав:Японія попросила. У них там власний інтерес...
Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю. Це як депутани, читають одні й самі літери конституції та законів, як і головний юридичний комітет та опубліковані останнім матеріали на сайті ВР про протиріччя прийнятих законів нормам Конституції, міжнародних конвенкцій тощо, розуміється, як кому вигідно з депутанів на даний момент, а не як має бути згідно із законом.
detroytred написав:Якщо чітко визначити, що ціна будь-яка, тобто до Перемоги, то миттєво зникне оця чушь про прибуток, бронь, відстрочки, і т.д., рішення місцевих чиновників, а не військових
Можна чітко визначити, що ціна Перемоги це до 10% рейтингу, щоб було менше, ніж у Пороха. Зараз вже 20%, а на початку вторгнення було 70%. Так що не довго залишилось до остаточної Перемоги, перемоги здорового глузду.
fler написав:Аргентина подала заявку на вступ в НАТО в якості глобального партнера. Про це повідомив міністр оборони Аргентини Луїс Петрі. До НАТО входять 32 держави. Ще понад з 40 країнами альянс підтримує партнерські відносини. Серед них Україна Вірменія, Грузія, Ізраїль, ОАЕ та інші. https://podrobnosti.ua/2479443-argentin ... tnera.html
Начинает постепенно проясняться причина, которая привела путина к желанию готовиться к публичному примирению с Украиной. Ведь тут и США могут решить в субботу вопрос с военной помощью Украине и НАТО нагло расширяется, уже не предупреждая.
Осталось прояснить момент, кто же консультировал его в вопросе красивого поедания сала за столом в розовом кабинете в кремле. В одном тайном телеграмм канале уже опубликовано немного размазанное фото путина и еще одного человека, разьясняющего ему как правильно кушать вкусное свежее сало и стать похожим на украинца. Кто же стал консультантом путина в таком важном вопросе по ... украинизации??? Гляньте сами.
Человек, сидящий рядом с владимиром владимировичем (если публикуют как он ел сало, то он вполне заслуживает такое обращение), почему-то немного напоминает Виталия Кличка. Возможно для подобной тайной миссии Виталий тщательно готовился. Всем известно умение Виталия плодотворно взаимодействовать с людьми многих других национальностей (американцами, немцами, французами) и специальностей, а также помогать им в обучении для достижения любого жизненно важного результата. А способность Виталия все четко обьяснять и понятно излагать свои идеи собеседникам вообще не подлежит никаким сомнениям.
fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою. https://t.me/fighter_bomber/16385 Штошш... прикро, звісно, проте сьогодні Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів, а також щось мені підказує, що Ф-16 тепер ми отримаємо раніше.
Якщо Міги ще можливо макети то С-300 точно справжні. Все командування тієї частини має піти під суд.
Denik Я послухав різних експертів вони кажуть що у Росії дійсно немає сил взяти Харків з цим я повністю погоджуюсь. До того що у росіян немає кому воювати я не погоджуюсь , Чому ви вважаєте що у нас краще демографічна ситуація ? Чи краще Співвідношення алкоголіків до нормальних ? Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий. Так само як я не впевнений у співвідношенні втрат, Точніше це Співвідношення базується на припущенні
detroytred ці угоди про безпеку «зобовязуємося почати консультації протягом 48 годин» - вони зобовязуються нас проконсультувати - не більше. Гарантії безпеки це гарантії поставки зброї ресурсів , такого там нема (в угодах) , жодних гарантій.