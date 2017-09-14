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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7753775477557756>
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:44

  Bobua написав:Японія попросила.
У них там власний інтерес... :mrgreen:

Я вже зрозуміла, що у кожного в голові своє задзеркалля, яке не має нічого спільного з реальністю.
Це як депутани, читають одні й самі літери конституції та законів, як і головний юридичний комітет та опубліковані останнім матеріали на сайті ВР про протиріччя прийнятих законів нормам Конституції, міжнародних конвенкцій тощо, розуміється, як кому вигідно з депутанів на даний момент, а не як має бути згідно із законом.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 21:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Якщо чітко визначити, що ціна будь-яка, тобто до Перемоги, то миттєво зникне оця чушь про прибуток, бронь, відстрочки, і т.д., рішення місцевих чиновників, а не військових

Можна чітко визначити, що ціна Перемоги це до 10% рейтингу, щоб було менше, ніж у Пороха. Зараз вже 20%, а на початку вторгнення було 70%. Так що не довго залишилось до остаточної Перемоги, перемоги здорового глузду.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів

прямо таки домовився? Зе?
шось мені підказує, це ви придумали))
можна особисте питання, вам зе родич?
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:30

  Бетон написав:
  fler написав:Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів

прямо таки домовився? Зе?
шось мені підказує, це ви придумали))
можна особисте питання, вам зе родич?

А ракети будуть до них?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 23:00

  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно, проте сьогодні Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів, а також щось мені підказує, що Ф-16 тепер ми отримаємо раніше.

Якщо Міги ще можливо макети то С-300 точно справжні.
Все командування тієї частини має піти під суд.
unicdima
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Denik Я послухав різних експертів вони кажуть що у Росії дійсно немає сил взяти Харків з цим я повністю погоджуюсь.
До того що у росіян немає кому воювати я не погоджуюсь , Чому ви вважаєте що у нас краще демографічна ситуація ? Чи краще Співвідношення алкоголіків до нормальних ? Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий. Так само як я не впевнений у співвідношенні втрат, Точніше це Співвідношення базується на припущенні
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 23:14

detroytred ці угоди про безпеку «зобовязуємося почати консультації протягом 48 годин» - вони зобовязуються нас проконсультувати - не більше. Гарантії безпеки це гарантії поставки зброї ресурсів , такого там нема (в угодах) , жодних гарантій.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 23:14

yama
Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий.


Згоден. У нормальних людей він замовлений зарані на нормальних сайтах з доставкою. По нормальним цінам.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 23:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

лягать чи не лягать, вот в чём вопрос
поки туда сюда, долетять, мона перекимарить
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 23:50

  Бетон написав:лягать чи не лягать, вот в чём вопрос
поки туда сюда, долетять, мона перекимарить

Держите нас в курсе о качестве сна и переживаниях :P
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