RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7753775477557756
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:07

  Hotab написав:
  Бетон написав:лягать чи не лягать, вот в чём вопрос
поки туда сюда, долетять, мона перекимарить

Держите нас в курсе о качестве сна и переживаниях :P

вы душный))
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Згадую як нам 1-й рік срали у вуха Що все чудово ми перемагаємо і от от переможемо.
Ще тоді якісь були дивні думки як таке можливо
yama
 
Повідомлень: 4773
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9002 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:08

  Бетон написав:
  fler написав:Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів

прямо таки домовився? Зе?
шось мені підказує, це ви придумали))
можна особисте питання, вам зе родич?


не звертайте уваги. там і аплодують стоячи йому персонально.
mephala
 
Повідомлень: 9149
З нами з: 07.04.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 1025 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:12

  mephala написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів

прямо таки домовився? Зе?
шось мені підказує, це ви придумали))
можна особисте питання, вам зе родич?


не звертайте уваги. там і аплодують стоячи йому персонально.

не може такого бути :D . таке можливо тільки на болотах і бульбостані
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2445
З нами з: 17.12.22
Подякував: 85 раз.
Подякували: 189 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:13

  Hotab написав:yama
Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий.


Згоден. У нормальних людей він замовлений зарані на нормальних сайтах з доставкою. По нормальним цінам.

В алкомаркеті розетка ))) ага . Тільки от ті люди які замовили дорогий алкоголь на розетці з доставкою такі ж «нормальні» як і ті що в 21:55 купують пляшчинку за 5 хв до закриття , ба навіть такі ж «нормальні» як і ті що купують самогон. Бо ступінь нормальності вимірюється тільки кількістю спожитого етилового спирту на 1 кг живої маси , незалежно від типу і виду алкоголю.
yama
 
Повідомлень: 4773
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9002 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:25

Из Душанбе

  yama написав:
  Hotab написав:yama
Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий.


Згоден. У нормальних людей він замовлений зарані на нормальних сайтах з доставкою. По нормальним цінам.

В алкомаркеті розетка ))) ага . Тільки от ті люди які замовили дорогий алкоголь на розетці з доставкою такі ж «нормальні» як і ті що в 21:55 купують пляшчинку за 5 хв до закриття , ба навіть такі ж «нормальні» як і ті що купують самогон. Бо ступінь нормальності вимірюється тільки кількістю спожитого етилового спирту на 1 кг живої маси , незалежно від типу і виду алкоголю.


  Бетон написав:вы душный))


Бетон, Яма… Вы тут где на картинке?
Зображення
Hotab
 
Повідомлень: 11925
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2212 раз.
 
Профіль
1
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 01:01

  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно, проте сьогодні Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів, а також щось мені підказує, що Ф-16 тепер ми отримаємо раніше.


Не знаю кто такой этот бомбер - но от фразы по Вашей ссылке "пока с видео не ознакомятся первые лица, показывать низя" пахнет желтой прессой, так и вижу как блогер показывает что-то "первым лицам".
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1077
З нами з: 16.05.12
Подякував: 116 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7753775477557756
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: katso і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
10 24030
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 кві, 2024 19:39
finansist1
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 184634
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 610846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5302)
19.04.2024 00:21
Revolut (47)
18.04.2024 23:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.