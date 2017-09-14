Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий.
Згоден. У нормальних людей він замовлений зарані на нормальних сайтах з доставкою. По нормальним цінам.
В алкомаркеті розетка ))) ага . Тільки от ті люди які замовили дорогий алкоголь на розетці з доставкою такі ж «нормальні» як і ті що в 21:55 купують пляшчинку за 5 хв до закриття , ба навіть такі ж «нормальні» як і ті що купують самогон. Бо ступінь нормальності вимірюється тільки кількістю спожитого етилового спирту на 1 кг живої маси , незалежно від типу і виду алкоголю.
Просто станьте в чергу супермаркеті увечері або в суботу чи в неділю і побачите що кожен 2-й купує алкоголь і переважно кріпкий.
Згоден. У нормальних людей він замовлений зарані на нормальних сайтах з доставкою. По нормальним цінам.
В алкомаркеті розетка ))) ага . Тільки от ті люди які замовили дорогий алкоголь на розетці з доставкою такі ж «нормальні» як і ті що в 21:55 купують пляшчинку за 5 хв до закриття , ба навіть такі ж «нормальні» як і ті що купують самогон. Бо ступінь нормальності вимірюється тільки кількістю спожитого етилового спирту на 1 кг живої маси , незалежно від типу і виду алкоголю.
fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою. https://t.me/fighter_bomber/16385 Штошш... прикро, звісно, проте сьогодні Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів, а також щось мені підказує, що Ф-16 тепер ми отримаємо раніше.
Не знаю кто такой этот бомбер - но от фразы по Вашей ссылке "пока с видео не ознакомятся первые лица, показывать низя" пахнет желтой прессой, так и вижу как блогер показывает что-то "первым лицам".