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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:50
Успіх написав: detroytred написав:
знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні
Поки десь гарно зберігаються касетні снаряди, то по нас періодично(майже кожен день) гарненько прилітають і "тріскотять" касетні снаряди ворога!
розчарую вас касетні снаряди не особо ефективні. Якщо б їх застосовували масово по площадях по скупченнях відкритої піхоти то можливо, смисл і був б. А так як ви стріляєте 4 в годину....
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:53
buratinyo написав:
Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.
Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.
Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.
А Перл-Харбор - це чиї території? Чи Гаваї це не один зі штатів США? Та і до того було багато воєн на території США, коли ще там промишляли англійці з французами. Ну і з Канадою та Мексикою були сутички на початках незалежності. А далі звичайно, що ці 2 сусіда весь час були слабшими за США, тому і не рипалися. Ну а потім після 1945 хто осмілиться напасти на найбільшу ядерну державу? І то, гібридні війни були, як от 11 вересня. Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
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