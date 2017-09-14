fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою. https://t.me/fighter_bomber/16385 Штошш... прикро, звісно, проте сьогодні Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів, а також щось мені підказує, що Ф-16 тепер ми отримаємо раніше.
Не знаю кто такой этот бомбер - но от фразы по Вашей ссылке "пока с видео не ознакомятся первые лица, показывать низя" пахнет желтой прессой, так и вижу как блогер показывает что-то "первым лицам".
Бетон написав:лягать чи не лягать, вот в чём вопрос поки туда сюда, долетять, мона перекимарить
Краще вступити до лав ЗСУ і бути "на стрьомі" 24/7
yama написав:До того що у росіян немає кому воювати я не погоджуюсь
Тут злі язики шепчуть, що там "новеньким" контрактникам платять 5кдол + 2К "вступних" = 7Кдол "зі старту"! Тобто отак стимулюють!
А наша БезУмозгла що каже? 🤦🏻
Наші добрі українці,в Житомирі зовсім уху їли , ціни на оренду квартири, як дізнаються кому здають підіймають як при наступі в 2022, однокімнатна під 40к . Хто в темі ,той зрозуміє що зараз там цінного , хто ні , поясню , не тільки вчать на полі дій
buratinyo написав: Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.
Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.
Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.
А Перл-Харбор - це чиї території? Чи Гаваї це не один зі штатів США? Та і до того було багато воєн на території США, коли ще там промишляли англійці з французами. Ну і з Канадою та Мексикою були сутички на початках незалежності. А далі звичайно, що ці 2 сусіда весь час були слабшими за США, тому і не рипалися. Ну а потім після 1945 хто осмілиться напасти на найбільшу ядерну державу? І то, гібридні війни були, як от 11 вересня. Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів