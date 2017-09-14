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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77547755775677577758>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Згадую як нам 1-й рік срали у вуха Що все чудово ми перемагаємо і от от переможемо.
Ще тоді якісь були дивні думки як таке можливо
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:08

  Бетон написав:
  fler написав:Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів

прямо таки домовився? Зе?
шось мені підказує, це ви придумали))
можна особисте питання, вам зе родич?


не звертайте уваги. там і аплодують стоячи йому персонально.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 00:12

  mephala написав:
  Бетон написав:
  fler написав:Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів

прямо таки домовився? Зе?
шось мені підказує, це ви придумали))
можна особисте питання, вам зе родич?


не звертайте уваги. там і аплодують стоячи йому персонально.

не може такого бути :D . таке можливо тільки на болотах і бульбостані
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 01:01

  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно, проте сьогодні Зе домовився про надання нам ще 6 Петріотів, а також щось мені підказує, що Ф-16 тепер ми отримаємо раніше.


Не знаю кто такой этот бомбер - но от фразы по Вашей ссылке "пока с видео не ознакомятся первые лица, показывать низя" пахнет желтой прессой, так и вижу как блогер показывает что-то "первым лицам".
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 01:20

  Бетон написав:лягать чи не лягать, вот в чём вопрос
поки туда сюда, долетять, мона перекимарить
Краще вступити до лав ЗСУ і бути "на стрьомі" 24/7 :lol:
  yama написав:До того що у росіян немає кому воювати я не погоджуюсь
Тут злі язики шепчуть, що там "новеньким" контрактникам платять 5кдол + 2К "вступних" = 7Кдол "зі старту"!
Тобто отак стимулюють!

А наша БезУмозгла що каже? :mrgreen: 🤦🏻
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 06:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не дає ворог поспати... - хоче вмирати і все :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:16

  Успіх написав:
  Бетон написав:лягать чи не лягать, вот в чём вопрос
поки туда сюда, долетять, мона перекимарить
Краще вступити до лав ЗСУ і бути "на стрьомі" 24/7 :lol:
  yama написав:До того що у росіян немає кому воювати я не погоджуюсь
Тут злі язики шепчуть, що там "новеньким" контрактникам платять 5кдол + 2К "вступних" = 7Кдол "зі старту"!
Тобто отак стимулюють!

А наша БезУмозгла що каже? :mrgreen: 🤦🏻

Наші добрі українці,в Житомирі зовсім уху їли , ціни на оренду квартири, як дізнаються кому здають підіймають як при наступі в 2022, однокімнатна під 40к . Хто в темі ,той зрозуміє що зараз там цінного , хто ні , поясню , не тільки вчать на полі дій
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:50

  Успіх написав:
  detroytred написав:знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні
Поки десь гарно зберігаються касетні снаряди, то по нас періодично(майже кожен день) гарненько прилітають і "тріскотять" касетні снаряди ворога!
розчарую вас касетні снаряди не особо ефективні. Якщо б їх застосовували масово по площадях по скупченнях відкритої піхоти то можливо, смисл і був б. А так як ви стріляєте 4 в годину....
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 07:53

  buratinyo написав:
Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.

Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.

Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.

А Перл-Харбор - це чиї території? Чи Гаваї це не один зі штатів США? Та і до того було багато воєн на території США, коли ще там промишляли англійці з французами. Ну і з Канадою та Мексикою були сутички на початках незалежності. А далі звичайно, що ці 2 сусіда весь час були слабшими за США, тому і не рипалися. Ну а потім після 1945 хто осмілиться напасти на найбільшу ядерну державу? І то, гібридні війни були, як от 11 вересня. Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:03

  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно

Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.
alex lem
 
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