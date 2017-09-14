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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7755775677577758>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:11

  alex lem написав:
  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно

Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.

Хм, і правда . Є і відео.

А мені подобається в цій ситуації файтерюбомбер: «судя по видео у нас минус ту22м3» и «экипаж катапультировался»
Есди ты знаеш о событии лишь по видео, то про экипаж там ничего не ясно. Если ты знаешь про экипаж из других источников, то это не «судя по видео»!) А ты и так это знаешь))
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.
А я у 90%, бо як виявляється, "одобрена" та "виделена" це різні речі. Всі країни здвигають все на той дивний червень, коли (мабуть) світ визначить долю України, виходячи з реалій на фронті
Якщо відбудеться саме так, то максимум на початку червня, а саме протягом 45 днів держсекретар та керівництво Міноборони США нададуть конгресу Стратегію підтримки України. А протягом 60 днів, тобто у другій половині червня, буде укладено угоду щодо подальшого повернення Києвом кредитних коштів. Таким чином, якщо нових збоїв у процесі не відбудеться, фінансування України від США може розпочатись вже з другого півріччя. Але представники уряду України зараз дуже обережні у прогнозах, і офіційно такі терміни поки що не підтверджують.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:30

  The_Rebel написав:


Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
інвестиції сша в війну в іраці, сирії, авганістані втрачені?
Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:31

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
  detroytred написав:знаючи про оті мільйони касетних снарядів і т.д. на зберіганні
Поки десь гарно зберігаються касетні снаряди, то по нас періодично(майже кожен день) гарненько прилітають і "тріскотять" касетні снаряди ворога!
розчарую вас касетні снаряди не особо ефективні. Якщо б їх застосовували масово по площадях по скупченнях відкритої піхоти то можливо, смисл і був б. А так як ви стріляєте 4 в годину....

"По нас" - я мав на увазі загалом по наших, а не конкретно по нашому бойовому розрахунку.
Ворог полюбляє касетками кидати по наших "сімках", які частенько за +/-1км від нас.

Але, якщо б касеткою кинули саме по нас в той час, коли ми починаємо уйопувати, то було б не так весело...

А так, то по нас переважно може працювати міномет, нона, чи саушка... - ну і КАБи чути як падають, що деколи бліндаж стрісається/рухається...
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:34

  The_Rebel написав:
  buratinyo написав:
Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.

Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.

Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.

А Перл-Харбор - це чиї території? Чи Гаваї це не один зі штатів США? Та і до того було багато воєн на території США, коли ще там промишляли англійці з французами. Ну і з Канадою та Мексикою були сутички на початках незалежності. А далі звичайно, що ці 2 сусіда весь час були слабшими за США, тому і не рипалися. Ну а потім після 1945 хто осмілиться напасти на найбільшу ядерну державу? І то, гібридні війни були, як от 11 вересня. Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів

Як і "попередні інвестиції" в Афганістан
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:38

днепр жахнули по жилому дому возле ж/д вокзала (200 метров)
https://t.me/lachentyt/41048
https://t.me/oko18_channel/8576

У Козачій Лопані пошкоджено близько 90% будинків, об’єктів інфраструктури та господарчих споруд

На фото наслідки постійних бомбардувань КАБами, безпілотниками та обстрілів з артилерії - у селищі зруйновані пожежно-рятувальна частина, сімейна амбулаторія, продовольча крамниця, приватні домоволодіння.
https://t.me/c/1237595060/5648
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 08:50

  flyman написав:
Як і "попередні інвестиції" в Афганістан

Афганістан - це чемодан без ручки. Туди й зайшли вимушено як відповідь на 11 вересня. І залишити їх там ні на кого після зачистки, бо кругом такі "демократії", що іншого сценарію там не могло бути.
А наш чемодан хоч можна потім буде спихнути Шольцу з Макароном :D :D :D
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:05

  alex lem написав:
  fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою.
https://t.me/fighter_bomber/16385
Штошш... прикро, звісно

Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.

Не стоит обесценивать работу гур.
За 300 км атаковали. Это искусство
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:18

ще раз по 7,8 млрд $ прямої фінансової допомоги і умови по яким вони даються нам:
🔹кошти доступні до 30 вересня 2025
🔹кошти мають бути доступні незалежно від будь-яких інших законодавчих обмежень, які забороняють допомогу іноземним країнам.
🔹кошти, виділені для підтримки бюджету, не можуть бути використані для відшкодування пенсій.
🔹умови погашення: Вся економічна допомога, надана Україні, повинна бути погашена Україною на умовах, встановлених Президентом. Угода про погашення не може включати анулювання будь-яких або всіх сум боргу, крім як зазначено в подальших положеннях.
🔹анулювання боргу: Президенту забороняється анулювати будь-який борг до 15 листопада 2024 року. Після цієї дати до 50% загального боргу може бути анульовано, з урахуванням перегляду Конгресом. Будь-який залишковий борг також може бути анульований після 1 січня 2026 року, знову з урахуванням перегляду Конгресом.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:19

  Banderlog написав:
  The_Rebel написав:


Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
інвестиції сша в війну в іраці, сирії, авганістані втрачені?
Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.

Справедливости ради базы США и НАТО контролируют основные нефтепотоки как в Сирии так и в Ираке. Афганистан всё сложно для всех и было сложно всегда )
stm
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