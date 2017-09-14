fler написав:Кацапи радіють, що знищили в Авіаторському 2 наших Міг-29 та батарею С-300. Файтербомберу це як бальзам на рану після Джанкою. https://t.me/fighter_bomber/16385 Штошш... прикро, звісно
Зраду геть. Є й добрі новини. ,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.
Хм, і правда . Є і відео.
А мені подобається в цій ситуації файтерюбомбер: «судя по видео у нас минус ту22м3» и «экипаж катапультировался» Есди ты знаеш о событии лишь по видео, то про экипаж там ничего не ясно. Если ты знаешь про экипаж из других источников, то это не «судя по видео»!) А ты и так это знаешь))
buratinyo написав:Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.
А я у 90%, бо як виявляється, "одобрена" та "виделена" це різні речі. Всі країни здвигають все на той дивний червень, коли (мабуть) світ визначить долю України, виходячи з реалій на фронті
Якщо відбудеться саме так, то максимум на початку червня, а саме протягом 45 днів держсекретар та керівництво Міноборони США нададуть конгресу Стратегію підтримки України. А протягом 60 днів, тобто у другій половині червня, буде укладено угоду щодо подальшого повернення Києвом кредитних коштів. Таким чином, якщо нових збоїв у процесі не відбудеться, фінансування України від США може розпочатись вже з другого півріччя. Але представники уряду України зараз дуже обережні у прогнозах, і офіційно такі терміни поки що не підтверджують.
Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
інвестиції сша в війну в іраці, сирії, авганістані втрачені? Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.
buratinyo написав: Не забудьте, что речь идет о США, не ведших ни разу войн на своей территории. А значит в плане избегания разрастания войн они кое что да и понимают. Логично? Думаю, да.
Задержка в предоставлении помощи нам с января 2024 года возможна в том числе по причине желания доказать недоверчивой части американского общества, что кремлевский гопник ведет себя как классический преступник, которому жертва по слабости уже отдала и кошелек, и ключи от дачи и от одной из своих машин. Теперь недоверчивая часть общества избирателей из США после бомбежек Харькова и Чернигова, недавнего уничтожения на 83% украинских теплоцентралей и станций различного типа морально созрела на ужимание в своих житейских потребностях и расширения своего военного присутствия в отдаленном еще конфликте, но приближающемуся постепенно к границам ЕС и США.
Давайте оценим вероятность принятия положительного решения о поставках военной помощи нам из США в субботу 20 апреля 2024 года. Я очень оптимистично оцениваю ее как 62%.
А Перл-Харбор - це чиї території? Чи Гаваї це не один зі штатів США? Та і до того було багато воєн на території США, коли ще там промишляли англійці з французами. Ну і з Канадою та Мексикою були сутички на початках незалежності. А далі звичайно, що ці 2 сусіда весь час були слабшими за США, тому і не рипалися. Ну а потім після 1945 хто осмілиться напасти на найбільшу ядерну державу? І то, гібридні війни були, як от 11 вересня. Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
У Козачій Лопані пошкоджено близько 90% будинків, об’єктів інфраструктури та господарчих споруд
На фото наслідки постійних бомбардувань КАБами, безпілотниками та обстрілів з артилерії - у селищі зруйновані пожежно-рятувальна частина, сімейна амбулаторія, продовольча крамниця, приватні домоволодіння. https://t.me/c/1237595060/5648
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 19 кві, 2024 09:20, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав: Як і "попередні інвестиції" в Афганістан
Афганістан - це чемодан без ручки. Туди й зайшли вимушено як відповідь на 11 вересня. І залишити їх там ні на кого після зачистки, бо кругом такі "демократії", що іншого сценарію там не могло бути. А наш чемодан хоч можна потім буде спихнути Шольцу з Макароном
ще раз по 7,8 млрд $ прямої фінансової допомоги і умови по яким вони даються нам: 🔹кошти доступні до 30 вересня 2025 🔹кошти мають бути доступні незалежно від будь-яких інших законодавчих обмежень, які забороняють допомогу іноземним країнам. 🔹кошти, виділені для підтримки бюджету, не можуть бути використані для відшкодування пенсій. 🔹умови погашення: Вся економічна допомога, надана Україні, повинна бути погашена Україною на умовах, встановлених Президентом. Угода про погашення не може включати анулювання будь-яких або всіх сум боргу, крім як зазначено в подальших положеннях. 🔹анулювання боргу: Президенту забороняється анулювати будь-який борг до 15 листопада 2024 року. Після цієї дати до 50% загального боргу може бути анульовано, з урахуванням перегляду Конгресом. Будь-який залишковий борг також може бути анульований після 1 січня 2026 року, знову з урахуванням перегляду Конгресом.
Щодо допомоги - вона буде продовжуватися довго, раз США ввязалися, то нема сенсу втрачати попередні "інвестиції". Головне - отримати нарешті цю найближчу допомогу, яка дозволить протриматися до закінчення їх виборів. А далі вже не буде сенсу спекулювати, принаймні до початку наступних виборів
інвестиції сша в війну в іраці, сирії, авганістані втрачені? Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.
Справедливости ради базы США и НАТО контролируют основные нефтепотоки как в Сирии так и в Ираке. Афганистан всё сложно для всех и было сложно всегда )