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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:22
Hotab написав:
Хм, і правда . Є і відео.
С классической музыкой особо красиво вышло.
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stm
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:33
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:41
где мораль?
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vitaliiangel
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2
Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:53
vitaliiangel написав:
где мораль?
- А суть то гдє?
- А ссуть оні в пєсок.
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:56
Дюрі-бачі написав: detroytred написав:
Бо, наприклад, мета -- купити Феррарі. Чудова, можлива, реальна.
За умови продажу ще і нирки.
Неправильна постановка питання, головне знайти спонсора, який оплатить це Ферарі.
за 30 років можно було б вже зрозуміти що спонсори знайдуться хіба що на транспонтологію
хочете все про що писали - готуйте нирку, а не ховайтесь за ліповою бронню
а то такі радикальні, такі радикальні, чуть шо - одразу майдан
а ви просто нирку готуйте сплачувати за свої хотєлки
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:02
stm написав: Banderlog написав:
Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.
Справедливости ради базы США и НАТО контролируют основные нефтепотоки как в Сирии так и в Ираке.
нєфтєпотоки то добре. Я говорю з точки зору інтересів аборигена. Маленькому іракцю чи сірійцю американські інвестиції йдуть на користь?
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Banderlog
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Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:05
Banderlog написав: stm написав: Banderlog написав:
Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.
Справедливости ради базы США и НАТО контролируют основные нефтепотоки как в Сирии так и в Ираке.
нєфтєпотоки то добре. Я говорю з точки зору інтересів аборигена. Маленькому іракцю чи сірійцю американські інвестиції йдуть на користь?
Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.
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stm
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