detroytred написав:Бо, наприклад, мета -- купити Феррарі. Чудова, можлива, реальна. За умови продажу ще і нирки.
Неправильна постановка питання, головне знайти спонсора, який оплатить це Ферарі.
за 30 років можно було б вже зрозуміти що спонсори знайдуться хіба що на транспонтологію хочете все про що писали - готуйте нирку, а не ховайтесь за ліповою бронню а то такі радикальні, такі радикальні, чуть шо - одразу майдан а ви просто нирку готуйте сплачувати за свої хотєлки
alex lem написав:,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.
А мені подобається в цій ситуації файтерюбомбер: «судя по видео у нас минус ту22м3» и «экипаж катапультировался» Есди ты знаеш о событии лишь по видео, то про экипаж там ничего не ясно. Если ты знаешь про экипаж из других источников, то это не «судя по видео»!) А ты и так это знаешь))
Помітила, що файтербомбер завжди намагається довести, що це фейк або несправність або що завгодно аби не хохли збили.
stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.
Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?