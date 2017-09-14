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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 77567757775877597760>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:22

  Hotab написав:Хм, і правда . Є і відео.

С классической музыкой особо красиво вышло.
stm
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где мораль?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:53

  vitaliiangel написав:где мораль?

- А суть то гдє?
- А ссуть оні в пєсок.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 09:56

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:Бо, наприклад, мета -- купити Феррарі. Чудова, можлива, реальна.
За умови продажу ще і нирки.

Неправильна постановка питання, головне знайти спонсора, який оплатить це Ферарі.


за 30 років можно було б вже зрозуміти що спонсори знайдуться хіба що на транспонтологію
хочете все про що писали - готуйте нирку, а не ховайтесь за ліповою бронню
а то такі радикальні, такі радикальні, чуть шо - одразу майдан
а ви просто нирку готуйте сплачувати за свої хотєлки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:02

  stm написав:
  Banderlog написав:Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.

Справедливости ради базы США и НАТО контролируют основные нефтепотоки как в Сирии так и в Ираке.
нєфтєпотоки то добре. Я говорю з точки зору інтересів аборигена. Маленькому іракцю чи сірійцю американські інвестиції йдуть на користь?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 10:05

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:Судячи з усього ми йдем по тому ж сценарію.

Справедливости ради базы США и НАТО контролируют основные нефтепотоки как в Сирии так и в Ираке.
нєфтєпотоки то добре. Я говорю з точки зору інтересів аборигена. Маленькому іракцю чи сірійцю американські інвестиції йдуть на користь?

Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:01

  Hotab написав:
  alex lem написав:,,Микола в кущах з пзрк,, дочекався таки й приземлив узьку ТУ-шку.

А мені подобається в цій ситуації файтерюбомбер: «судя по видео у нас минус ту22м3» и «экипаж катапультировался»
Есди ты знаеш о событии лишь по видео, то про экипаж там ничего не ясно. Если ты знаешь про экипаж из других источников, то это не «судя по видео»!) А ты и так это знаешь))

Помітила, що файтербомбер завжди намагається довести, що це фейк або несправність або що завгодно аби не хохли збили.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:08

  stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.

Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:09

sensо чём вы коллега какие 40 за однушку-обычные в житомире цены на аренду
konstantin kirovograd
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  #<1 ... 77567757775877597760>
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