stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.
Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
значна частина населення залишиться / повернеться в Україну скоріше від безвиході, ніж від засилля інвестицій)) тобто молоді, кваліфіковані, без якорів в Україні (типу хворих батьків, ранчо, бізнесу) реалізують себе в Європі. Також повернуться ще ті кому в ЄС оренда буде сильно бити по зарплаті а дома безкоштовне житло чекає. Наприклад питаю знайому що працює в Ужгороді в собесі на мінімалку - чого не переїзжаєш до чоловіка в Чехію, будете разом + зарплата в 5-7 разів більше? А вона "в мене тут все є, машина, будинок на 300 квадратів, робота не пильна, а там я піду десь ішачити на завод і жити в скворешніку на околиці, для чого мені це))"
stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.
Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
А де краще?
Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі. Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.
Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
Бандерлог, на вашем месте я бы смотрела на Виталю, Раду, Ермака, отсутствие достаточного количества вооружений, искусственный интеллект в фпв, смерти, ранения и 100пудово думала бы "ёбжешвашумать". Это прям очень логично. Но. Наш торговый баланс 2023 +6,9 млрд.$. Да, это помощь. Она же на 2024 сохранит торговый баланс Украины на +7млрд.$ Такого количества операций медицинских, серьёзных, сложных, требующих квалификации и такого количества молодого, активного персонала в больницах Киева я не видела никогда до большой войны. Столь сплоченного общества которое даже ругаясь бежит сдавать кровь и заниматься уборкой завалов после обстрелов ракетами. 6,7млн. человек часть из которых это дети которые в ближайшие и не очень годы получат европейское образование, в т.ч. и высшее, в т.ч. те кто захочет вернуться с теми связями которые никуда не деваются. Никто не даст гарантии что выиграет в конечном итоге и сколько погибнет и военных, и гражданских прежде чем этот выигрыш или проигрыш произойдет. Но пока по теории вероятности весы на стороне добра. Нам очень нужны Ф-16 с ракетами. Я очень надеялась что они будут когда Залужный дал интервью про deadlock, но что-то пошло не так. Смотрю что учудит Трамп, нам нужны и деньги и оружие.э
stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.
Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
А де краще?
Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі. Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
) відповідь гідна і потужна. Тут краще. Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))
Banderlog написав:То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
Тоді питання саме собою "в повітрі" - накуя ми воюємо, накуя стільки народу нашого полягло і ще не кінець?!
Ціна сотні тисяч людських життів в сучасному суспільстві вже нічого не вартує?
Це ж не два спортсмени на рингу зійшлись, побились декілька раундів і розійшлись з синяками...
Це ж вбито і покалічено сотні тисяч людей!!! Зруйновані міста і села! Зруйнована енергетика!
Нікому нема діла до цього???! Зло і цинізм поглинуло весь світ???!
Це, пан Успіх, розплата за вибор нашого народу. Не тільки за ваш у 2019. Як обрали замість Чорновола червоного директора президентом, так і покатилися по кривій. І всі роки потім обирали, погоджувалися, обслуговували, мовчали. А червоні директори розпродавали зброю, домовлялися з потенційним ворогом, руйнували промисловість та вирощували своїх людей на всіх місцях.