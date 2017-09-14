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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7757775877597760>
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:21

Все буде Україна!©))

  vitaliiangel написав:где мораль?

Хех, "угналі машину, обчістілі дом"))

Дивіться скоро "у всіх кінотеатрах СВОГО міста ;) - конфіскували машину і будинок на потреби ЗСУ!" :lol:

Віденьським і Польським "кавометчикам" приготуватись до благодійності! :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:22

  konstantin kirovograd написав:sensо чём вы коллега какие 40 за однушку-обычные в житомире цены на аренду

ухилянтам-бігунцям особливі умови
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:24

  Banderlog написав:
  stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.

Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України )))
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?


значна частина населення залишиться / повернеться в Україну скоріше від безвиході, ніж від засилля інвестицій))
тобто молоді, кваліфіковані, без якорів в Україні (типу хворих батьків, ранчо, бізнесу) реалізують себе в Європі.
Також повернуться ще ті кому в ЄС оренда буде сильно бити по зарплаті а дома безкоштовне житло чекає.
Наприклад питаю знайому що працює в Ужгороді в собесі на мінімалку - чого не переїзжаєш до чоловіка в Чехію, будете разом + зарплата в 5-7 разів більше? А вона "в мене тут все є, машина, будинок на 300 квадратів, робота не пильна, а там я піду десь ішачити на завод і жити в скворешніку на околиці, для чого мені це))"
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:24

  Banderlog написав:
  stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.

Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?


А де краще?

Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі.
Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:30

  Banderlog написав:
  stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.

Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?

Бандерлог, на вашем месте я бы смотрела на Виталю, Раду, Ермака, отсутствие достаточного количества вооружений, искусственный интеллект в фпв, смерти, ранения и 100пудово думала бы "ёбжешвашумать". Это прям очень логично.
Но. Наш торговый баланс 2023 +6,9 млрд.$. Да, это помощь. Она же на 2024 сохранит торговый баланс Украины на +7млрд.$
Такого количества операций медицинских, серьёзных, сложных, требующих квалификации и такого количества молодого, активного персонала в больницах Киева я не видела никогда до большой войны.
Столь сплоченного общества которое даже ругаясь бежит сдавать кровь и заниматься уборкой завалов после обстрелов ракетами.
6,7млн. человек часть из которых это дети которые в ближайшие и не очень годы получат европейское образование, в т.ч. и высшее, в т.ч. те кто захочет вернуться с теми связями которые никуда не деваются.
Никто не даст гарантии что выиграет в конечном итоге и сколько погибнет и военных, и гражданских прежде чем этот выигрыш или проигрыш произойдет. Но пока по теории вероятности весы на стороне добра. Нам очень нужны Ф-16 с ракетами. Я очень надеялась что они будут когда Залужный дал интервью про deadlock, но что-то пошло не так. Смотрю что учудит Трамп, нам нужны и деньги и оружие.э
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:34

За крок до ... зламаних думок©

  Banderlog написав:То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
Тоді питання саме собою "в повітрі" - накуя ми воюємо, накуя стільки народу нашого полягло і ще не кінець?!

Ціна сотні тисяч людських життів в сучасному суспільстві вже нічого не вартує?

Це ж не два спортсмени на рингу зійшлись, побились декілька раундів і розійшлись з синяками...

Це ж вбито і покалічено сотні тисяч людей!!! Зруйновані міста і села! Зруйнована енергетика!

Нікому нема діла до цього???!
Зло і цинізм поглинуло весь світ???! :shock: :shock: :shock:
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 19 кві, 2024 11:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:34

  Успіх написав:
  vitaliiangel написав:где мораль?

Хех, "угналі машину, обчістілі дом"))

Дивіться скоро "у всіх кінотеатрах СВОГО міста ;) - конфіскували машину і будинок на потреби ЗСУ!" :lol:

Віденьським і Польським "кавометчикам" приготуватись до благодійності! :lol: :mrgreen:


“Всєгда гатови!” :mrgreen:
Це ще ті піонери. Зі стажем...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:36

  Bobua написав:
  Banderlog написав:
  stm написав:Да, если работает на компании не Башара Асада. Как и в Украине компании с европейским капиталом платят сытнее, но и знаний надо больше.

Тіки чогось війна не закінчується і люди біжуть. Держборг України після прийняття європейського вибору зріс чи зменшився? Шо там з обіцяними європейськими інвестиціями? Кажуть люди що інвестиції ідуть в іншу сторону з України ))) https://metinvestholding.com/ru/media/n ... lani-v-tal
То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?


А де краще?

Трохи за кордон -- і ціни житла разів у 5 дорожчі.
Скільки там доведеться працювати на виплату іпотеки і вже їхнього держ.боргу?
) відповідь гідна і потужна. Тут краще.
Тіки європейці не знають, що ціна на нерухомість в нас в 5раз . Точно б скупили все на корню. Мож і статистику дасте скільки людей емігрувало приміром з італії в Україну? )))
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:41

  Успіх написав:
  Banderlog написав:То гадаєте є смисл населенню після війни зостатись тут? Працювати на виплату держборгу ?
Тоді питання саме собою "в повітрі" - накуя ми воюємо, накуя стільки народу нашого полягло і ще не кінець?!

Ціна сотні тисяч людських життів в сучасному суспільстві вже нічого не вартує?

Це ж не два спортсмени на рингу зійшлись, побились декілька раундів і розійшлись з синяками...

Це ж вбито і покалічено сотні тисяч людей!!! Зруйновані міста і села! Зруйнована енергетика!

Нікому нема діла до цього???!
Зло і цинізм поглинуло весь світ???! :shock: :shock: :shock:

Це, пан Успіх, розплата за вибор нашого народу. Не тільки за ваш у 2019. Як обрали замість Чорновола червоного директора президентом, так і покатилися по кривій. І всі роки потім обирали, погоджувалися, обслуговували, мовчали. А червоні директори розпродавали зброю, домовлялися з потенційним ворогом, руйнували промисловість та вирощували своїх людей на всіх місцях.
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2024 11:46

За крок до перевороту думок©

  whois2010 написав:Це, пан Успіх, розплата за вибор нашого народу.
Та про наш вибір/нашу країну/внутрішні проблеми - це все зрозуміло!
Я НЕ розумію ЗЛО і ЦИНІЗМ загалом всього світу!!!
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  #<1 ... 7757775877597760>
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